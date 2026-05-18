Hoy No Circula 18 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este lunes
La finalidad de esta disposición es reducir los niveles de contaminación, por lo que las autoridades recomiendan revisar antes de salir si el vehículo puede circular conforme a las restricciones vigentes.
Si este lunes 18 de mayo de 2026 tienes pensado salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, más vale que primero revises si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula continúa vigente en toda la Zona Metropolitana del Valle de México y contempla restricciones para ciertos autos durante gran parte del día.
La medida estará activa de las 5:00 a las 22:00 horas y busca disminuir los niveles de contaminación del aire, un tema clave para una de las regiones más pobladas del país, donde millones de personas se trasladan diariamente.
Si tu vehículo cumple con estos criterios, lo recomendable es optar por otras alternativas de movilidad como el transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o aplicaciones de viaje compartido.
¿Qué vehículos sí pueden circular?
No todos los automóviles están sujetos a la restricción. Este lunes sí podrán transitar sin problema:
-Vehículos con holograma 0 o 00
-Autos eléctricos o híbridos
-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado amarillo ni placas terminadas en 5 o 6
En otras palabras, si tu auto no coincide con las restricciones marcadas para este lunes, podrás circular con normalidad dentro del horario establecido.
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
Hasta el momento no se ha activado el Doble Hoy No Circula. Esta medida extraordinaria únicamente entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.
En caso de que eso ocurra, las restricciones adicionales comienzan a aplicarse a partir del día siguiente y no de manera inmediata.
Para evitar contratiempos, multas y pérdidas de tiempo, lo mejor es tomar algunas precauciones antes de arrancar el auto:
-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula
-Revisar diariamente los reportes de calidad del aire
-Mantenerse atento a posibles contingencias ambientales
Cumplir con estas medidas no solo ayuda a evitar sanciones económicas. También contribuye a reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire para millones de personas que viven y se mueven diariamente en el Valle de México.