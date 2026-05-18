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CDMX

Hoy No Circula 18 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este lunes

La finalidad de esta disposición es reducir los niveles de contaminación, por lo que las autoridades recomiendan revisar antes de salir si el vehículo puede circular conforme a las restricciones vigentes.
lun 18 mayo 2026 08:00 AM
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No respetar las restricciones del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas de hasta 3,519 pesos. (ChepeNicoli/Getty Images)

Si este lunes 18 de mayo de 2026 tienes pensado salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, más vale que primero revises si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula continúa vigente en toda la Zona Metropolitana del Valle de México y contempla restricciones para ciertos autos durante gran parte del día.

La medida estará activa de las 5:00 a las 22:00 horas y busca disminuir los niveles de contaminación del aire, un tema clave para una de las regiones más pobladas del país, donde millones de personas se trasladan diariamente.

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¿Qué autos no circulan este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este lunes deberán quedarse en casa los vehículos que tengan cualquiera de las siguientes características:

-Engomado amarillo

-Terminación de placa 5 o 6

-Holograma 1 o 2

Si tu vehículo cumple con estos criterios, lo recomendable es optar por otras alternativas de movilidad como el transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o aplicaciones de viaje compartido.

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles están sujetos a la restricción. Este lunes sí podrán transitar sin problema:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado amarillo ni placas terminadas en 5 o 6

En otras palabras, si tu auto no coincide con las restricciones marcadas para este lunes, podrás circular con normalidad dentro del horario establecido.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Hasta el momento no se ha activado el Doble Hoy No Circula. Esta medida extraordinaria únicamente entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.

En caso de que eso ocurra, las restricciones adicionales comienzan a aplicarse a partir del día siguiente y no de manera inmediata.

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¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en distintos municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los municipios mexiquenses donde aplica actualmente son:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025 el programa también se extendió a:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En estos dos municipios, las restricciones aplican de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2, mientras que las multas comenzaron oficialmente el 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por incumplir?

No respetar el Hoy No Circula puede salir caro. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones económicas van de:

2,346 pesos como multa mínima (20 UMAs)

3,519 pesos como multa máxima (30 UMAs)

Además del pago de la infracción, las autoridades pueden enviar el vehículo al corralón, lo que incrementa el gasto por arrastre, estancia y trámites administrativos.

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¿Quién es Roberto Capuano, la persona al frente de Olinia y de resolver el problema de agua en el Valle de México? Capuano ha desempeñado varias posiciones relacionadas al desarrollo sustentable, energía y electromovilidad. Actualmente encabeza el proyecto de Olinia, la armadora de vehículos eléctricos mexicana.

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Recomendaciones antes de salir

Para evitar contratiempos, multas y pérdidas de tiempo, lo mejor es tomar algunas precauciones antes de arrancar el auto:

-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisar diariamente los reportes de calidad del aire

-Mantenerse atento a posibles contingencias ambientales

Cumplir con estas medidas no solo ayuda a evitar sanciones económicas. También contribuye a reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire para millones de personas que viven y se mueven diariamente en el Valle de México.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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