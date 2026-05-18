Hoy No Circula 18 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este lunes

¿Qué autos no circulan este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este lunes deberán quedarse en casa los vehículos que tengan cualquiera de las siguientes características:

-Engomado amarillo

-Terminación de placa 5 o 6

-Holograma 1 o 2

Si tu vehículo cumple con estos criterios, lo recomendable es optar por otras alternativas de movilidad como el transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o aplicaciones de viaje compartido.

Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles están sujetos a la restricción. Este lunes sí podrán transitar sin problema:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado amarillo ni placas terminadas en 5 o 6

En otras palabras, si tu auto no coincide con las restricciones marcadas para este lunes, podrás circular con normalidad dentro del horario establecido.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Hasta el momento no se ha activado el Doble Hoy No Circula. Esta medida extraordinaria únicamente entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.

En caso de que eso ocurra, las restricciones adicionales comienzan a aplicarse a partir del día siguiente y no de manera inmediata.