¿Qué autos que no circulan el 16 de mayo de 2026?
En esta ocasión, por ser el tercer sábado de mayo, la restricción aplican de la manera siguiente:
- Vehículos con holograma 1 con terminación de placa non (1, 3, 5, 7 y 9).
-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.
-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.
Los autos con estas características no podrán salir en la Ciudad de México y municipios aledaños del Estado de México de las 05:00 a 22:00 horas.
Autos que sí salen sin restricciones
Este sábado, los siguientes autos podrán salir sin limitación de circulación:
-Vehículos con holograma 1, con terminación de placas par (0, 2, 4, 6 y 8).
-Vehículos con holograma 00 y 0, que suelen ser más nuevos y con menores emisiones.
-Autos eléctricos e híbridos, exentos para incentivar tecnologías limpias.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
El programa se aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) , que contempla las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Además, la Secretaría de Medio Ambiente del Edomex ya inició su aplicación en el Valle de Toluca (ZMVT) y en Santiago Tianguistenco.