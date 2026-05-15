¿Qué autos que no circulan el 16 de mayo de 2026?

En esta ocasión, por ser el tercer sábado de mayo, la restricción aplican de la manera siguiente:

- Vehículos con holograma 1 con terminación de placa non (1, 3, 5, 7 y 9).

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Los autos con estas características no podrán salir en la Ciudad de México y municipios aledaños del Estado de México de las 05:00 a 22:00 horas.

Autos que sí salen sin restricciones

Este sábado, los siguientes autos podrán salir sin limitación de circulación:

-Vehículos con holograma 1, con terminación de placas par (0, 2, 4, 6 y 8).

-Vehículos con holograma 00 y 0, que suelen ser más nuevos y con menores emisiones.

-Autos eléctricos e híbridos, exentos para incentivar tecnologías limpias.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) , que contempla las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, la Secretaría de Medio Ambiente del Edomex ya inició su aplicación en el Valle de Toluca (ZMVT) y en Santiago Tianguistenco.