La CDMX acelera paso rumbo al Mundial 2026: crece Ecobici y rutas de movilidad

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, señaló que la electromovilidad es el eje de la estrategia, con 100 kilómetros nuevos de infraestructura, a los que se suman 50 kilómetros de mantenimiento del Metro y 34 kilómetros de ciclovías, para un total cercano a 200 kilómetros de infraestructura nueva o renovada.

Dichas obras y preparativos rumbo al mundial, cuentan con una inversión asciende a 5,183 millones de pesos , incluidos 1,500 millones de aportación federal, recursos que permitirán mejorar el servicio del Sistema de Transporte Colectivo (SCT), tanto para habitantes como para visitantes durante el Mundial.

Se espera que entre abril y principios de mayo concluyan las obras para su entrada en operación, previo al partido inaugural el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Expansión de Ecobici

Este año, el sistema público de préstamo de bicicletas Ecobici tendrá un aumento en el número de unidades que diariamente circulan por la Ciudad de México, informó el secretario de Movilidad, Héctor García Nieto.

“Estamos en un proceso de revisión jurídica porque sigue vigente el contrato de la empresa que tiene, termina hasta el 27, pero sí va a haber un crecimiento este año”, dijo.