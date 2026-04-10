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La CDMX acelera paso rumbo al Mundial 2026: crece Ecobici y rutas de movilidad

Diariamente en la Ciudad de México se movilizan 21 millones de personas a las que se sumarán otros 5 millones durante las fechas del torneo internacional.
vie 10 abril 2026 02:10 PM
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La jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó el plan de movilidad que incluye mejora y ampliación de los sistemas actuales, así como nuevas rutas. (Red Social X)

A dos meses del arranque del Mundial 2026, el Gobierno de la Ciudad de México alista una estrategia para movilizar a los 5 millones de visitantes que se espera que asistan al torneo de futbol, que incluye la ampliación del sistema Ecobici, una ruta directa al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, además de una tarjeta conmemorativa del evento

Son obras que se quedarán de manera permanente en beneficio de las 21 millones de personas usuarias del transporte público.

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La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, señaló que la electromovilidad es el eje de la estrategia, con 100 kilómetros nuevos de infraestructura, a los que se suman 50 kilómetros de mantenimiento del Metro y 34 kilómetros de ciclovías, para un total cercano a 200 kilómetros de infraestructura nueva o renovada.

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Dichas obras y preparativos rumbo al mundial, cuentan con una inversión asciende a 5,183 millones de pesos , incluidos 1,500 millones de aportación federal, recursos que permitirán mejorar el servicio del Sistema de Transporte Colectivo (SCT), tanto para habitantes como para visitantes durante el Mundial.

Se espera que entre abril y principios de mayo concluyan las obras para su entrada en operación, previo al partido inaugural el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Expansión de Ecobici

Este año, el sistema público de préstamo de bicicletas Ecobici tendrá un aumento en el número de unidades que diariamente circulan por la Ciudad de México, informó el secretario de Movilidad, Héctor García Nieto.

“Estamos en un proceso de revisión jurídica porque sigue vigente el contrato de la empresa que tiene, termina hasta el 27, pero sí va a haber un crecimiento este año”, dijo.

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Actualmente, mencionó García, se está trabajando en ver hacia dónde se dará el crecimiento del sistema basado en un estudio realizado por la secretaría.

Para los próximos meses, Ecobici tiene proyectada la adquisición de 15,000 unidades nuevas con las que busca atender la demanda rumbo al torneo de fútbol.

Entre los trabajos de ampliación de la infraestructura ciclista también está la ciclovía de Tlalpan que al día de hoy tiene 2,000 usuarios al día.

“El 20 de abril arranca ya la ciclovía”, dijo la jefa de gobierno.

Ruta del Ajolote y movilidad hacia el Aeropuerto

Las mejoras en movilidad también contemplan una nueva ruta del servicio de Metrobús, así como la ampliación de la capacidad del Tren Ligero Tasqueña-Xochimilco, que será denominado Ruta del Ajolote.

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“Afortunadamente, de manera en forma récord, se logró que en 5 meses pudiéramos tener los trenes traídos del otro lado del mundo. Ya están acá y ya nada más falta, bueno, las pruebas que tienen que hacer y su balizamiento y ya hay fecha para arrancar lo que es el el 3 de mayo”, dijo.

La ampliación de la capacidad, dijo la mandataria, se logrará a través del acoplamiento de unidades, para pasar de dos a cuatro vagones.

También se habrá una extensión de la Línea 4 del Metrobús con la nueva ruta que conectará la Glorieta Amajac, en Reforma, con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Es una ruta que atraviesa por puntos como Buenavista y el Centro Histórico.

Además contará con 19 unidades más, cuya inversión fue de 112 millones de pesos.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, insistió finalmente en que, en el contexto del Mundial, se fortalece la electromovilidad en todos los sistemas para avanzar hacia una movilidad inteligente y reducir hasta en 30 por ciento los tiempos de espera.

“El objetivo es claro: que la ciudad funcione mejor, que la gente llegue más rápido y con mayor seguridad”, dijo.

Una tarjeta de movilidad mundialista

Como parte de los preparativos, la capital también contará con una tarjeta de movilidad conmemorativa, cuyo diseño incorporará motivos deportivos alusivos al torneo.

La jefa de Gobierno presentó una propuesta la cual, dijo, puede tener cambios. La tarjeta presenta el emblemático Ángel de la Independencia pateando un balón de futbol.

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El diseño está en proceso de ser aprobado por un comité. (Foto: Captura Gobierno CDMX)

“Se está haciendo una transformación profunda en movilidad rumbo a este gran evento. Nuestro objetivo entonces es transformar la ciudad porque consideramos que la ciudad debe tener una infraestructura moderna, sustentable e incluyente", dijo Brugada.

Las obras de movilidad son parte de esa visión integral.
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX.

Tags

movilidad Movilidad eléctrica ecobici, movilidad, salud Ciudad de México

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