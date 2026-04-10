La CDMX acelera paso rumbo al Mundial 2026: crece Ecobici y rutas de movilidad

“Afortunadamente, de manera en forma récord, se logró que en 5 meses pudiéramos tener los trenes traídos del otro lado del mundo. Ya están acá y ya nada más falta, bueno, las pruebas que tienen que hacer y su balizamiento y ya hay fecha para arrancar lo que es el el 3 de mayo”, dijo.
La ampliación de la capacidad, dijo la mandataria, se logrará a través del acoplamiento de unidades, para pasar de dos a cuatro vagones.
También se habrá una extensión de la Línea 4 del Metrobús con la nueva ruta que conectará la Glorieta Amajac, en Reforma, con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Es una ruta que atraviesa por puntos como Buenavista y el Centro Histórico.
Además contará con 19 unidades más, cuya inversión fue de 112 millones de pesos.
El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, insistió finalmente en que, en el contexto del Mundial, se fortalece la electromovilidad en todos los sistemas para avanzar hacia una movilidad inteligente y reducir hasta en 30 por ciento los tiempos de espera.
“El objetivo es claro: que la ciudad funcione mejor, que la gente llegue más rápido y con mayor seguridad”, dijo.