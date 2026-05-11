Hoy No Circula 11 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este lunes

¿Qué autos no circulan este lunes 11 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este lunes deberán suspender su circulación los vehículos que tengan:

-Engomado amarillo.

-Terminación de placa 5 o 6.

-Holograma 1 o 2.

Si tu automóvil entra en estas características, lo más recomendable es buscar alternativas de movilidad como transporte público, bicicleta, auto compartido o vehículos eléctricos.

Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles están sujetos a la restricción. Este lunes podrán circular con normalidad:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos e híbridos.

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado amarillo ni placas terminadas en 5 o 6.

En otras palabras, si tu vehículo no coincide con las restricciones del lunes, podrás circular normalmente dentro del horario del programa.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Por ahora, no. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no tiene activada la contingencia ambiental, por lo que este lunes únicamente aplicará el esquema habitual del Hoy No Circula.

Aun así, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes de calidad del aire, ya que las condiciones atmosféricas pueden cambiar durante el día. En caso de activarse nuevas medidas extraordinarias, estas entrarían en vigor hasta el martes y no el mismo lunes.