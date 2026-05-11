Hoy No Circula 11 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este lunes

Si planeas salir en auto este lunes 11 de mayo en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, lo mejor es revisar primero el programa Hoy No Circula. Hacerlo puede evitarte multas de hasta 3,519 pesos, además de complicaciones como que tu vehículo termine en el corralón.
Este lunes el Hoy No Circula funcionará de manera normal, en su horario habitual de 5:00 a 22:00 horas. Respetar las restricciones no solo ayuda a evitar sanciones económicas; también contribuye a reducir la contaminación en una de las zonas urbanas con más tráfico y problemas de calidad del aire en el país.
Si tu automóvil entra en estas características, lo más recomendable es buscar alternativas de movilidad como transporte público, bicicleta, auto compartido o vehículos eléctricos.
¿Qué vehículos sí pueden circular?
No todos los automóviles están sujetos a la restricción. Este lunes podrán circular con normalidad:
-Vehículos con holograma 0 o 00.
-Autos eléctricos e híbridos.
-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado amarillo ni placas terminadas en 5 o 6.
En otras palabras, si tu vehículo no coincide con las restricciones del lunes, podrás circular normalmente dentro del horario del programa.
¿Hay Doble Hoy No Circula?
Por ahora, no. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no tiene activada la contingencia ambiental, por lo que este lunes únicamente aplicará el esquema habitual del Hoy No Circula.
Aun así, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes de calidad del aire, ya que las condiciones atmosféricas pueden cambiar durante el día. En caso de activarse nuevas medidas extraordinarias, estas entrarían en vigor hasta el martes y no el mismo lunes.
Antes de salir este lunes, conviene tomar algunas precauciones básicas:
-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula.
-Revisar el reporte de calidad del aire.
-Planear trayectos con anticipación.
-Verificar holograma, engomado y terminación de placas.
Cumplir con el programa no solo evita multas y contratiempos. También ayuda a disminuir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Una revisión rápida antes de arrancar puede ahorrarte tiempo, dinero y más de un dolor de cabeza.