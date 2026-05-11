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CDMX

Hoy No Circula 11 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este lunes

La medida busca disminuir la contaminación ambiental, por lo que las autoridades aconsejan verificar antes de salir si el automóvil cumple con las restricciones vigentes.
lun 11 mayo 2026 02:53 AM
Hoy No Circula 11 de marzo de 2026
Ignorar el programa Hoy No Circula puede generar multas de hasta 3,519 pesos. (LIVINUS/Getty Images)

Si planeas salir en auto este lunes 11 de mayo en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, lo mejor es revisar primero el programa Hoy No Circula. Hacerlo puede evitarte multas de hasta 3,519 pesos, además de complicaciones como que tu vehículo termine en el corralón.

Este lunes el Hoy No Circula funcionará de manera normal, en su horario habitual de 5:00 a 22:00 horas. Respetar las restricciones no solo ayuda a evitar sanciones económicas; también contribuye a reducir la contaminación en una de las zonas urbanas con más tráfico y problemas de calidad del aire en el país.

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¿Qué autos no circulan este lunes 11 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este lunes deberán suspender su circulación los vehículos que tengan:

-Engomado amarillo.

-Terminación de placa 5 o 6.

-Holograma 1 o 2.

Si tu automóvil entra en estas características, lo más recomendable es buscar alternativas de movilidad como transporte público, bicicleta, auto compartido o vehículos eléctricos.

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles están sujetos a la restricción. Este lunes podrán circular con normalidad:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos e híbridos.

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado amarillo ni placas terminadas en 5 o 6.

En otras palabras, si tu vehículo no coincide con las restricciones del lunes, podrás circular normalmente dentro del horario del programa.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Por ahora, no. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no tiene activada la contingencia ambiental, por lo que este lunes únicamente aplicará el esquema habitual del Hoy No Circula.

Aun así, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes de calidad del aire, ya que las condiciones atmosféricas pueden cambiar durante el día. En caso de activarse nuevas medidas extraordinarias, estas entrarían en vigor hasta el martes y no el mismo lunes.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, el programa también funciona en:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula opera de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2.

¿De cuánto es la multa?

No respetar las restricciones puede salir caro. Con base en el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones económicas son:

Multa mínima: 2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs.

Multa máxima: 3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs.

Además de la sanción económica, las autoridades pueden remitir el vehículo al corralón, lo que incrementa considerablemente los gastos para el conductor.

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Consejos para evitar problemas

Antes de salir este lunes, conviene tomar algunas precauciones básicas:

-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula.

-Revisar el reporte de calidad del aire.

-Planear trayectos con anticipación.

-Verificar holograma, engomado y terminación de placas.

Cumplir con el programa no solo evita multas y contratiempos. También ayuda a disminuir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Una revisión rápida antes de arrancar puede ahorrarte tiempo, dinero y más de un dolor de cabeza.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad

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