Los vehículos que sean llevados a verificar sus emisiones en el primer semestre de 2026 y que no hayan aprobado la verificación en el período de tiempo correspondiente, deberán pagar una multa por verificación vehicular extemporánea, de acuerdo con lo siguiente:

Pagar una multa por verificación vehicular extemporánea por 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente; lo que significa que tendrás que pagar 2,346 pesos.

El valor diario de la UMA en 2026 es de 117.31 pesos, la mensual será de 3,566.22 pesos y la anual de 42,794.64 pesos.

¿Cuánto representa en salarios mínimos?

El monto representa 7 días de salario mínimo aproximadamente si se toma en cuenta que desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo en el país aumentó 13% en la zona general, alcanzando los 315.04 pesos diarios (9,451.20 mensuales aproximadamente), y a 440.87 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte (incremento del 5%).