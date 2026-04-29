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CDMX

Las multas que tendrás que pagar por verificación extemporánea en la CDMX

Los automovilistas que olvidaron acudir a los centros de verificación para realizar el trámite en abril tendrán la oportunidad de realizarlo de forma extemporánea tras pagar la multa correspondiente.
mié 29 abril 2026 04:58 PM
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Las autoridades en la CDMX ofrecen varias oportunidades a los dueños de vehículos para que pasen la verificación, un trámite que es obligatorio. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

¿Se te pasó la verificación de tu auto y no sabes qué hacer? La verificación vehicular en la Ciudad de México es obligatoria, así que si se te pasó la fecha para hacerlo, te explicamos cómo proceder y lo que necesitas, además de la multa a la que te harás acreedor por ser una verificación extemporánea.

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) estableció a inicios de este 2026 el calendario para que los dueños de vehículos acudan a los verificentros para realizar el trámite de verificación. En abril termina el plazo para los que tienen engomado rojo y terminación de placas 3 ó 4 y los de engomado verde y terminación 1 ó 2.

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Los vehículos que sean llevados a verificar sus emisiones en el primer semestre de 2026 y que no hayan aprobado la verificación en el período de tiempo correspondiente, deberán pagar una multa por verificación vehicular extemporánea, de acuerdo con lo siguiente:

Pagar una multa por verificación vehicular extemporánea por 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente; lo que significa que tendrás que pagar 2,346 pesos.

El valor diario de la UMA en 2026 es de 117.31 pesos, la mensual será de 3,566.22 pesos y la anual de 42,794.64 pesos.

¿Cuánto representa en salarios mínimos?

El monto representa 7 días de salario mínimo aproximadamente si se toma en cuenta que desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo en el país aumentó 13% en la zona general, alcanzando los 315.04 pesos diarios (9,451.20 mensuales aproximadamente), y a 440.87 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte (incremento del 5%).

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Los automovilistas que no obtengan una constancia de verificación aprobatoria en los 30 días de la vigencia del pago de la multa de verificación extemporánea, se deberán pagar las multas por verificación vehicular extemporánea que amparen el monto de 40 UMA´s vigente, es decir, 4,692 pesos, con lo cual se adquiere un nuevo plazo de 30 días naturales para aprobar la verificación de emisiones vehiculares.

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CDMX

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La Sedema establece en los lineamientos del programa de verificación vehicular que en caso de no aprobar la verificación en esta nueva oportunidad, se deberán pagar las multas por verificación vehicular extemporánea que amparen el monto de 80 UMA´s, lo que equivale a 9,384 pesos, con lo cual se adquiere un nuevo plazo de 30 días naturales para aprobar la verificación vehicular.

Si el plazo para verificar se vence nuevamente sin que la unidad hubiese aprobado la verificación, se deberá repetir este mecanismo tantas veces sea necesario, hasta que la unidad apruebe la verificación vehicular.

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¿Cómo pagar?

Obtener una línea de captura para el pago de la multa por verificación extemporánea, la cual se obtiene en el portal oficial de Internet de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México ( https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/ambiente/50 ) o en Locatel en el teléfono 55-56-58-11-11.

El Formato Múltiple de Pago a la Tesorería establece fechas diferentes para pagar la línea de captura, misma que no corresponde a la vigencia del pago de la multa por verificación extemporánea.

En el supuesto de que el vehículo se presente a verificar sin el original de la línea de captura generada para el pago de multa por verificación extemporánea, se podrá prestar el servicio, siempre y cuando se exhiba el comprobante de pago original realizado por cualquier medio y el personal del Centro de Verificación de Emisiones Vehiculares realice una consulta en el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/consultas_pagos/consulta_pagos), validando el pago de la misma, imprimiendo y anexando al expediente administrativo la consulta realizada, así como, el comprobante de pago original asentando el nombre y firma de la persona que realizó la consulta y validación, destaca la Sedema .

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Verificación vehicular Multas

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