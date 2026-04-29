¿Se te pasó la verificación de tu auto y no sabes qué hacer? La verificación vehicular en la Ciudad de México es obligatoria, así que si se te pasó la fecha para hacerlo, te explicamos cómo proceder y lo que necesitas, además de la multa a la que te harás acreedor por ser una verificación extemporánea.
La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) estableció a inicios de este 2026 el calendario para que los dueños de vehículos acudan a los verificentros para realizar el trámite de verificación. En abril termina el plazo para los que tienen engomado rojo y terminación de placas 3 ó 4 y los de engomado verde y terminación 1 ó 2.