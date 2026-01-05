¿Qué es la tenencia?

De acuerdo con el gobierno del Estado de México, es un impuesto anual que pagan las y los propietarios de vehículos, con objetivo de recaudar fondos que serán utilizados por los organismos competentes para administrar y mejorar todo lo relativo a la circulación rural y urbana, donde vehículos tanto privados como públicos transitan.

Además, es un trámite que ayuda a dar autenticidad a las placas de los autos y mantener actualizado el padrón vehicular.

¿Quiénes tienen que pagar tenencia en CDMX y Edomex?

Es un trámite que deben realizar las personas propietarias de vehículos particulares, de carga comercial, remolque, motocicletas, trimoto, cuatrimoto, ecológico, antiguo o convertidor con domicilio tanto en la CDMX como en Edomex.

Sin embargo, ambas entidades tienen facilidades de pago así como un descuento de 100% en algunos casos.

El pago podrá realizarse en los más de 8,800 puntos de cobro disponibles en la CDMX, así como en los 5,000 puntos del Edomex, además de pagos en línea.

¿Quiénes están exentos?

Tanto en la CDMX como en Edomex, habrá subsidios de 100% del impuesto en autos de hasta 638,000 pesos, y en motos con valor de hasta 250,000 pesos, ambos montos con Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, además de vehículos eléctricos e híbridos.

Ahorra la tenencia, pagando tu refrendo. 💸 🙌

Realiza el pago y obtén 100% de descuento.

🚙 Conoce los requisitos en: https://t.co/AyyEZiU7lk #TuMejorAñoFiscal #PagaAntesPagaMenos #LaSAFContigo pic.twitter.com/D9mPGTIVx2 — Secretaría de Administración y Finanzas Cd. de Méx (@Finanzas_CDMX) January 4, 2026

Para acceder a este subsidio, se requiere pagar el impuesto de refrendo, que es la contribución anual por el uso de placas o matrículas. En CDMX el costo es de 760 pesos, y en Edomex es de 990 pesos para autos y 731 pesos para motocicletas.

Este beneficio aplica tanto para personas físicas como morales sin fines de lucro, con vigencia del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 en CDMX, y hasta el 6 de abril en Edomex. Es importante aclarar que no se deberá contar con adeudos de tenencia de años anteriores, y que la Tarjeta de Circulación esté vigente. En caso contrario, se deberá realizar el pago correspondiente para renovación.

#TenenciaEdoMex | En el Estado de México no pagas tenencia. Si tu vehículo o motocicleta cumple con los requisitos, paga solamente el #RefrendoVehicular.

Descarga tu formato en: https://t.co/IVOxl884ON#ElPoderDeServir pic.twitter.com/55vNgxgJUF — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) January 2, 2026

Cómo y dónde pagar en 2026

Las y los propietarios en CDMX podrán pagar este trámite desde la Secretaría de Administración y Finanzas en el siguiente link https://finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/conceptos y consultar si son sujetos de subsidio desde este otro enlace https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/subTenencia?placa=9286CM

En cambio, las y los habitantes del Edomex podrán realizar su pago desde el Portal de Servicios al Contribuyente, disponible en el siguiente enlace: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ , y seleccionar la opción de “Control Vehicular”, y posteriormente “Tenencia”.

El sitio los dirigirá a una nueva ventana donde solicita el número de placa, RFC y más datos para el pago del ejercicio 2026, y obtener la línea de captura.

Consulta los Módulos Integrales de Recaudación (MIR) del Edomex aquí .

¿Cuándo no se aplican los descuentos?

La Secretaría de Finanzas de Edomex aclara que no es procedente el subsidio cuando los pagos se realicen en las fechas establecidas, en vehículos con placas expedidas en el ejercicio fiscal 2019 y no renovaron, cuando existan irregularidades o falsedad de los datos y/o documentación, así como en vehículos automotores propiedad de la Federación, Estado, municipios, así como de organismos auxiliares y autónomos.