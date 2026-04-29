CDMX da una segunda oportunidad y extiende el descuento para el pago de la tenencia

CDMX amplía subsidio de tenencia hasta junio

El Secretario de Finanzas de la CDMX señaló que el descuento en tenencia se extenderá hasta el 30 de junio de 2026, otorgando tres meses más al estipulado inicialmente con la estrategia “Paga antes, paga menos”.

Al corte de marzo, se ha recaudado 3,577 millones de pesos (mdp) e incrementado 15% el número de altas vehiculares, contabilizando más de 1,122,000 vehículos.

La extensión de este descuento forma parte del programa de regularización fiscal, para que las personas que residen en la capital puedan estar al día con sus impuestos con pagos preferentes.

Requisitos

Para que las personas puedan acceder al subsidio del 100% en la tenencia, deberán contar con los siguientes puntos:

- Ser persona físicas o morales sin fines de lucro.

- El valor del vehículo no deberá exceder 638,000 pesos, incluido el IVA.

- No contar con adecuados en Tenencia de años anteriores.

- La Tarjeta de Circulación deberá estar vigente, o realizar el pago correspondiente para su renovación.

El descuento se aplica después de pagar el refrendo, que es el derecho por el uso de placas, que tiene un costo de 760 pesos, o 972 pesos por el trámite de alta.

De lo contrario, deberá pagarse la tenencia según el valor de la factura original del vehículo, que se basa principalmente en el 3% de este monto, y un porcentaje de depreciación según la edad del auto.

De acuerdo con Santander, se aplican los siguientes parámetros:

1 año: 16.67%

2 años: 13.91%

3 años: 11.59%

4 años: 9.66%

5 años: 8.05%