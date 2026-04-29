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CDMX

CDMX da una segunda oportunidad y extiende el descuento para el pago de la tenencia

El Gobierno de la CDMX anunció que extenderá el plazo para el descuento del 100% al pago de tenencia para vehículos que no excedan de los 638,000 pesos con IVA incluido.
mié 29 abril 2026 01:49 PM
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El secretario de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton Falcón informó que el descuento en la tenencia vehicular, se han beneficiado un 1,226,300 contribuyentes. (Foto: @Finanzas_CDMX / 𝕏)

Más de 1.2 millones de contribuyentes se han beneficiado del descuento de 100% de tenencia vehicular en la Ciudad de México. Ante esta respuesta, el secretario de Administración y Finanzas (SAF) , Juan Pablo de Botton Falcón, informó que el subsidio seguirá hasta junio, para que más personas puedan cumplir con sus obligaciones fiscales y pagar menos.

Para aplicar el descuento al impuesto, los vehiculos tendrán que tener un valor máximo de 638,000 pesos con IVA incluido.

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CDMX amplía subsidio de tenencia hasta junio

El Secretario de Finanzas de la CDMX señaló que el descuento en tenencia se extenderá hasta el 30 de junio de 2026, otorgando tres meses más al estipulado inicialmente con la estrategia “Paga antes, paga menos”.

Al corte de marzo, se ha recaudado 3,577 millones de pesos (mdp) e incrementado 15% el número de altas vehiculares, contabilizando más de 1,122,000 vehículos.

La extensión de este descuento forma parte del programa de regularización fiscal, para que las personas que residen en la capital puedan estar al día con sus impuestos con pagos preferentes.

La apuesta para este 2026 en la Ciudad de México es duplicar el número de vehículos que accedan al subsidio de la tenencia.
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Requisitos

Para que las personas puedan acceder al subsidio del 100% en la tenencia, deberán contar con los siguientes puntos:

- Ser persona físicas o morales sin fines de lucro.

- El valor del vehículo no deberá exceder 638,000 pesos, incluido el IVA.

- No contar con adecuados en Tenencia de años anteriores.

- La Tarjeta de Circulación deberá estar vigente, o realizar el pago correspondiente para su renovación.

El descuento se aplica después de pagar el refrendo, que es el derecho por el uso de placas, que tiene un costo de 760 pesos, o 972 pesos por el trámite de alta.

De lo contrario, deberá pagarse la tenencia según el valor de la factura original del vehículo, que se basa principalmente en el 3% de este monto, y un porcentaje de depreciación según la edad del auto.

De acuerdo con Santander, se aplican los siguientes parámetros:

1 año: 16.67%
2 años: 13.91%
3 años: 11.59%
4 años: 9.66%
5 años: 8.05%

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Ejemplo: Un auto con tres años

Valor original: 750,000 pesos
Depreciación (11.59%): 86,925 pesos
Valor depreciado: 663,075 pesos
Tenencia (3%): 19,892.25 pesos

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Costos de trámites de Control Vehicular 2026

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas, estos son algunos de los pagos en 2026 que deben considerar las personas que poseen un vehículo en la CDMX para uso particular:

  • Refrendo anual - 760 pesos
  • Por trámite de alta de refrendo - 972 pesos
  • Expedición de permiso de circular sin placas, tarjeta de circulación o calcomanía hasta por 30 días - 297 pesos
  • Reposición o refrendo de tarjeta de circulación - 433 pesos
  • Por cambio de propietario, carrocería, motor, domicilio y corrección de datos, incluyendo la expedición de tarjeta de circulación - 433 pesos
  • Por trámite de baja de vehículo - 590 pesos
  • Por reposición de calcomanía - 297 pesos
  • Por cualquier trámite distinto a los anteriores mencionados - 433 pesos
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Motocicletas

  • Por trámite de alta que comprende la expedición inicial de placa y tarjeta de circulación - 709 pesos
  • Por refrendo para vigencia anual de placa - 472 pesos
  • Por reposición de tarjeta de circulación o por cambio de propietario o domicilio o motor y corrección de datos, incluyendo la expedición de nueva tarjeta de circulación - 283 pesos
  • Expedición de permiso de circular sin placas, tarjeta de circulación o calcomanía hasta por 30 días - 297 pesos
  • Por trámite de baja de vehículo - 485 pesos
  • Por cualquier trámite distinto a los anteriores mencionados - 230 pesos

Costos de licencias para conducir en CDMX

Expedición o reposición de permiso para conducir de vehículos particulares, con vigencia única - 587 pesos

Licencia A para vehículos particulares - 1,142 pesos

Licencia A para vehículos particulares, con vigencia permanente - 1,500 pesos

Licencia A1 para motocicletas - 572 pesos

Licencia A2 para conducir motocicletas y vehículos particulares - 572 pesos

Licencia B para taxis

Por dos años - 1,418 pesos

Por tres años - 2,133 pesos

Recomendaciones al comprar un vehículo

1. Verifica que la documentación que acredita la propiedad y la fiscal del vehículo sea auténtica y correcta.

2. Recuerda que debe recibir los comprobantes de pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos de los últimos cinco años y el vigente. (Artículo 67 del Código Fiscal de la Federación y artículo 71 del Código Fiscal de la Ciudad de México).

3. Realiza el cambio de propietario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la compra, efectuando el pago de los derechos correspondientes.

4. En caso de que desees cambiar de placas, tarjeta de circulación y engomado, deberás pagar los derechos correspondientes.

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Ciudad de México Impuestos

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