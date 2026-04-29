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CDMX

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 29 de abril? Así opera el programa en CDMX y Edomex el miércoles

Millones de autos circulan a diario en el Valle de México. Revisar el calendario del programa puede evitar multas, contratiempos o que tu vehículo termine en el corralón.
mié 29 abril 2026 07:31 AM
Hoy No Circula 27 de marzo 2026: ¿qué autos no circulan este viernes en CDMX y Edomex?
Autoridades recomiendan revisar holograma, placas y calidad del aire antes de usar el auto. (Cuartoscuro)

Si planeas usar tu auto este miércoles 29 de abril de 2026, conviene que primero verifiques si puede circular. El programa Hoy No Circula opera con normalidad tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y no respetarlo puede terminar en una multa considerable.

La restricción vehicular aplica de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que organizar tus traslados con anticipación puede ayudarte a evitar contratiempos, sanciones económicas o incluso que tu vehículo sea llevado al corralón.

En los últimos días se registraron contingencias ambientales en el Valle de México, lo que generó dudas entre los automovilistas sobre si habría restricciones adicionales. Sin embargo, la contingencia ya fue suspendida, por lo que este miércoles se mantiene el calendario normal del programa.

En una zona metropolitana con millones de vehículos en circulación, revisar el calendario antes de salir puede marcar la diferencia entre un traslado sin problemas y un gasto inesperado.

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¿Qué autos no pueden circular este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este miércoles deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de las siguientes características:

-Autos con holograma 1 o 2

-Vehículos con engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu automóvil coincide con estas condiciones, lo más recomendable es no utilizarlo dentro del horario restringido para evitar sanciones.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Qué autos sí pueden circular?

No todos los vehículos están sujetos a la restricción. Este miércoles sí pueden circular con normalidad:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

Antes de salir, revisa con calma el holograma y el último número de tu placa para confirmar si tu vehículo está autorizado para circular.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este miércoles no se ha activado el Doble Hoy No Circula, una medida extraordinaria que solo entra en vigor cuando se registran contingencias ambientales por mala calidad del aire.

Cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara una contingencia, las restricciones adicionales se aplican al día siguiente, no el mismo día en que se anuncia.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en toda la Ciudad de México, es decir, en sus 16 alcaldías.

En el Estado de México también opera en varios municipios de la zona conurbada. Las restricciones aplican en:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025 el programa también se aplica de lunes a sábado en Toluca y Santiago Tianguistenco para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por violar el Hoy No Circula?

Ignorar el programa puede salir caro. Con el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones van de:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

El gasto puede aumentar si el vehículo es remitido al corralón, ya que en ese caso también deberás pagar arrastre, estancia y diversos trámites administrativos.

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Recomendaciones antes de salir

Para evitar problemas y gastos innecesarios, conviene tomar algunas precauciones:

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de usar tu auto.

-Revisa los reportes de calidad del aire en el Valle de México.

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que podrían modificar las restricciones.

Respetar el programa no solo ayuda a evitar multas. También contribuye a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en una de las zonas urbanas más grandes del país.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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