¿Hay contingencia ambiental hoy, 27 de abril 2026, en CDMX y Edomex? Así está el Hoy no circula

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que fue suspendida la Fase I de la Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México este lunes 27 de abril, por lo que el Programa Hoy No Circula aplica de manera normal.
La contingencia ambiental por ozono se suspende en el Valle de México hoy, 27 de abril
A partir de las 19:00 se decidió levantar las restricciones de la contingencia, luego de que este domingo el incremento gradual de la humedad en el ambiente sobre el Valle de México y el aumento de nubes contribuyó a una reducción de la radiación solar incidente, lo que limitó los procesos fotoquímicos de formación de ozono.
"Estas condiciones resultaron favorables para la mejora de la calidad del aire, pues desde las 18:00 horas se registran concentraciones de ozono por debajo de la norma en todas las estaciones de monitoreo", informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis.
Durante la semana del 27 de abril al 1 de mayo, se prevén condiciones meteorológicas de estabilidad atmosférica, vientos débiles y temperaturas por arriba de los 30 °C, por lo cual las autoridades recomiendan a las y los ciudadanos las siguientes medidas para reducir la contaminación del aire.
- Reducir el uso de los vehículos automotores y mantenerlos en buen estado.
- Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas.
- No cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.
- Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.
- Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.
- Reducir el uso de gas doméstico en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y, al cocinar, utilizar recipientes con tapa.
- Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.
La medida de declarar contingencia ambiental se tomó desde este sábado 25 de abril tras detectar una elevada concentración de los niveles de ozono cerca de las 14:00 horas y con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado, el riesgo de afectaciones a la salud y para reducir la generación de contaminantes.
El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que a esto se sumó la radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México, lo que limitó de manera significativa la ventilación atmosférica y ocasionó la acumulación de precursores de ozono.
"Adicionalmente, las elevadas temperaturas, debido al inicio de una onda de calor, ocasionaron una rápida formación y acumulación de ozono, por lo que se registró una concentración de este contaminante en el rango de Muy Mala calidad del aire", detalló entonces.
Vehículos que no circulan este lunes 27 de abril
Engomado Amarillo. Autos con este color de distintivo.
Terminación de placas 5 y 6. Vehículos cuyo último dígito numérico sea alguno de estos.
Hologramas 1 y 2. Todos los autos con estas verificaciones que cumplan con el engomado o terminación de placa mencionada.