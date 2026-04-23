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CDMX

Centrobús, la nueva ruta de transporte eléctrico en la CDMX con conductoras mujeres

Las nuevas unidades de transporte operarán a partir del 8 de mayo y recorrerán dos circuitos en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El servicio costará cinco pesos.
jue 23 abril 2026 06:19 PM
Centrobús, la nueva ruta de transporte eléctrico del Centro Histórico
El nuevo transporte eléctrico lleva por nombre Centrobús y su lema es “Ruta de las Heroínas indígenas”. (Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

El Centro Histórico de la Ciudad de México contará con un nuevo transporte eléctrico llamado Centrobús, que dará servicio a partir del 8 de mayo con 12 autobuses, los cuales serán conducidos por mujeres.

Denominada "Ruta de las Heroínas Indígenas", la línea recorrerá el centro capitalino a través de dos circuitos y 33 paradas, donde se colocarán tótems con la semblanza de 11 mujeres indígenas que hicieron aportes a la historia nacional.

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En las unidades se invirtieron 111 millones de pesos, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Se trata de autobuses "100% eléctricos, accesibles y equipados con tecnología de última generación".

Este viernes 24 de abril se llevarán a cabo las pruebas operativas del nuevo transporte. El sistema funcionará con una frecuencia de cinco minutos y costará cinco pesos.

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Recorrerá un circuito exterior de 6.2 kilómetros, desde Eje Central hasta República del Salvador. Además de una ruta interior de 5.8 kilómetros que cruzará Donceles, Uruguay y Circunvalación.

A decir de Brugada, el objetivo de la ruta es visibilizar la historia y lucha de las mujeres indígenas, así como fortalecer la movilidad sustentable, accesible e incluyente.

El servicio tendrá paradas cercanas a Bellas Artes, Allende y San Juan de Letrán, las cuales se integran con otros sistemas de transporte, como el Metro, Metrobús, Trolebús, RTP y ciclovías.

La ruta cubrirá 186 zonas de interés histórico, patrimonial o turístico, entre ellas el Museo del Templo Mayor, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, la Alameda Central, el Hemiciclo a Juárez, la Torre Latinoamericana y el Zócalo capitalino.

Para la conducción del transporte fueron capacitadas 300 operadoras. La decisión de que solo mujeres conduzcan los autobuses se basa en evidencia internacional sobre la presencia femenina en el transporte público, aseguró Brugada.

"Una mayor presencia de mujeres operadoras suele asociarse a entornos más seguros, a un trato más respetuoso, a mejor atención y también a una conducción del transporte más prudente”, declaró este jueves.

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La jefa de Gobierno presentó el nuevo transporte en el Zócalo, acompañada de mujeres mazahuas, tzotziles, tzeltales, mixtecas y otomíes.

Frente a ellas afirmó que el transporte también es un reconocimiento a las mujeres indígenas actuales y otra forma de derribar prejuicios.

“Cuando una mujer conduce una unidad de transporte público, también se genera un cambio cultural, rompe inercias, derriba prejuicios y demuestra que no hay trabajos de hombres inaccesibles para las mujeres”, agregó.

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Brugada aseguró que el nuevo transporte incorpora una visión de cuidados, ya que garantiza accesibilidad universal a través de unidades con dispositivos para personas con discapacidad, rampa y arrodillamiento.

Los autobuses, aseguraron las autoridades capitalinas, cuentan con conexión Wifi, GPS, carga de celulares vía USB, botones de pánico y auxilio en caso de cualquier contingencia.

Miden 9 metros de longitud, cuentan con cámaras de videovigilancia interiores y exteriores.

Además, los tótems tendrán pantalla táctil, donde el usuario podrá verificar el tiempo de llegada del autobús, información sobre políticas públicas, programas y sitios de interés en cuatro idiomas: español, inglés, francés y chino.

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