Centrobús, la nueva ruta de transporte eléctrico en la CDMX con conductoras mujeres

En las unidades se invirtieron 111 millones de pesos, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Se trata de autobuses "100% eléctricos, accesibles y equipados con tecnología de última generación".

Este viernes 24 de abril se llevarán a cabo las pruebas operativas del nuevo transporte. El sistema funcionará con una frecuencia de cinco minutos y costará cinco pesos.

Recorrerá un circuito exterior de 6.2 kilómetros, desde Eje Central hasta República del Salvador. Además de una ruta interior de 5.8 kilómetros que cruzará Donceles, Uruguay y Circunvalación.

A decir de Brugada, el objetivo de la ruta es visibilizar la historia y lucha de las mujeres indígenas, así como fortalecer la movilidad sustentable, accesible e incluyente.

El servicio tendrá paradas cercanas a Bellas Artes, Allende y San Juan de Letrán, las cuales se integran con otros sistemas de transporte, como el Metro, Metrobús, Trolebús, RTP y ciclovías.

La ruta cubrirá 186 zonas de interés histórico, patrimonial o turístico, entre ellas el Museo del Templo Mayor, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, la Alameda Central, el Hemiciclo a Juárez, la Torre Latinoamericana y el Zócalo capitalino.

Para la conducción del transporte fueron capacitadas 300 operadoras. La decisión de que solo mujeres conduzcan los autobuses se basa en evidencia internacional sobre la presencia femenina en el transporte público, aseguró Brugada.

"Una mayor presencia de mujeres operadoras suele asociarse a entornos más seguros, a un trato más respetuoso, a mejor atención y también a una conducción del transporte más prudente”, declaró este jueves.