Sin crear nuevos impuestos, CDMX incrementó sus ingresos un 21.7%

“El 100% de recursos va a inversión en la ciudad, ni un peso se utiliza para gasto administrativo del gobierno, ni nómina, ni gasto corriente”, dijo el titular de la Secretaría de Finanzas este jueves, durante la instalación del Comité Promotor de Inversiones de la CDMX.

En los ingresos totales (tanto federales como locales) en la Ciudad de México alcanzaron un total de 334,327.6 millones de pesos, un 8.5% más respecto a lo recaudado en 2024, de acuerdo con el Informe de Avance Trimestral de enero a diciembre de 2025 elaborado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Se logró un desendeudamiento real de 0.6% con respecto al año anterior, con un saldo de 107,263.6 millones de pesos en deuda pública al cierre de 2025.

A la par, se otorgaron 4.7 millones de beneficios fiscales: 2.7 millones en descuentos en el pago del impuesto predial, 1.2 millones por el subsidio de la tenencia de vehículos, entre otros.

De Botton afirmó que la estrategia no ha sido crear nuevos impuestos en la Ciudad de México, sino incrementar la base de contribuyentes al ofrecer distintos descuentos y facilidades para la regularización de pagos.

“Estamos viendo que más personas contribuyan, que más personas estén en la formalidad”, dijo el funcionario.

Así mismo los recursos que se recaudan por el impuesto al hospedaje en la capital ya no solo son para promoción turística, sino también para infraestructura permanente como la próxima intervención del corredor del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia Paseo de la Reforma, 17 nuevos trenes para el Tren Ligero de Xochimilco a Taxqueña, una nueva línea de Trolebús, iluminación y un nuevo transporte para el Centro Histórico, el Centrobús.

“Son cosas que nos quedan de beneficio permanente, no es un derroche para el Mundial (de Fútbol), sino por el contrario, aprovechamos la coyuntura para modificar la estructura”, señaló el secretario de Finanzas.