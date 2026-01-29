Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Sin crear nuevos impuestos, CDMX incrementó sus ingresos un 21.7%

La CDMX es la única entidad en el país donde más del 50% de sus ingresos son locales. Obras para el Mundial “quedan de beneficio permanente”, dice secretario de Finanzas.
jue 29 enero 2026 04:15 PM
Brugada Conferencia Beneficios Fiscales
Autoridades de CDMX incrementaron los ingresos con el Mundial de Futbol en puerta. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

La Ciudad de México logró incrementar en un 21.7% en sus ingresos locales durante 2025, colocándose como la única entidad en la cual más del 50% de sus ingresos son locales, afirmó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

Este incremento proviene del aumento del 1% en el impuesto sobre nómina, lo que significó un incremento del 37.5% en la recaudación de la ciudad así como una subida del 21.8% por el pago del impuesto predial.

Publicidad

“El 100% de recursos va a inversión en la ciudad, ni un peso se utiliza para gasto administrativo del gobierno, ni nómina, ni gasto corriente”, dijo el titular de la Secretaría de Finanzas este jueves, durante la instalación del Comité Promotor de Inversiones de la CDMX.

En los ingresos totales (tanto federales como locales) en la Ciudad de México alcanzaron un total de 334,327.6 millones de pesos, un 8.5% más respecto a lo recaudado en 2024, de acuerdo con el Informe de Avance Trimestral de enero a diciembre de 2025 elaborado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Se logró un desendeudamiento real de 0.6% con respecto al año anterior, con un saldo de 107,263.6 millones de pesos en deuda pública al cierre de 2025.

A la par, se otorgaron 4.7 millones de beneficios fiscales: 2.7 millones en descuentos en el pago del impuesto predial, 1.2 millones por el subsidio de la tenencia de vehículos, entre otros.

De Botton afirmó que la estrategia no ha sido crear nuevos impuestos en la Ciudad de México, sino incrementar la base de contribuyentes al ofrecer distintos descuentos y facilidades para la regularización de pagos.

“Estamos viendo que más personas contribuyan, que más personas estén en la formalidad”, dijo el funcionario.

Te puede interesar:

Pago de Impuestos Tesorería
CDMX

Descuentos en predial, agua y tenencia siguen disponibles en CDMX

Así mismo los recursos que se recaudan por el impuesto al hospedaje en la capital ya no solo son para promoción turística, sino también para infraestructura permanente como la próxima intervención del corredor del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia Paseo de la Reforma, 17 nuevos trenes para el Tren Ligero de Xochimilco a Taxqueña, una nueva línea de Trolebús, iluminación y un nuevo transporte para el Centro Histórico, el Centrobús.

“Son cosas que nos quedan de beneficio permanente, no es un derroche para el Mundial (de Fútbol), sino por el contrario, aprovechamos la coyuntura para modificar la estructura”, señaló el secretario de Finanzas.

Publicidad

Sumado a ello, se obtuvo un bono verde por 3,000 millones de pesos para financiar dos nuevas líneas de Cablebús: la Línea 5 con 15 kilómetros –la cual será la más larga del mundo– de Magdalena Contreras a Álvaro Obregón más la Línea 6 de Milpa Alta a Tláhuac, mientras la Línea 4 de Tlalpan a Coyoacán será financiada por el Gobierno federal.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que desde el arranque de su gobierno se creó una Agencia de Desarrollo de Inversiones para dar apoyo a las empresas que desean invertir, en la cual actualmente se han desarrollado 303 proyectos que equivalen a 197,000 millones de pesos como inversión multianual en la ciudad.

“Queremos consolidarla como una ciudad amigable a la inversión y allí hay que hacer muchas cosas: necesitamos una simplificación administrativa estructural y profunda, acompañada de la digitalización”, dijo.

Lee también:

Obras de modernización de Línea 3 del Metro de CDMX iniciará después del Mundial de Futbol
CDMX

Lo que le espera a CDMX en 2026 en movilidad: rescate de líneas del Metro y nuevas rutas de Cablebús

La mandataria resaltó que en la capital los delitos de alto impacto bajaron un 56% en 2025 en comparación con 2019 y 12% al comparar con 2024. Apuntó que una de las prioridades en la estrategia de seguridad es el combate a la extorsión, lo que da mayor certeza para la inversión en la ciudad.

Publicidad

Tags

Gobierno de la CDMX Impuestos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad