Cuándo se llevará acabo la marcha de la CNTE en Mayo 2026

La CNTE marchará el 1 de mayo a las 9:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo.

El recorrido incluye Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Centro Histórico, zonas con alta carga de tránsito. Se esperan cierres viales y retrasos en transporte público durante la mañana.

Por qué protesta la CNTE: pensiones, salario y una ruta que escala a nuevas movilizaciones

La movilización del magisterio tiene como demanda central la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que modificó el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado hacia un esquema de cuentas individuales. La CNTE plantea revertir ese modelo y regresar a un sistema solidario que garantice una jubilación suficiente.

A esta exigencia se suma la petición de un incremento salarial del 100% directo al sueldo base, una demanda que el movimiento ha sostenido en distintas jornadas de protesta y paros en los últimos años.

Dentro de la Asamblea Nacional Representativa, donde participan 214 delegados de 26 contingentes, estas demandas se integran en el pliego petitorio que guía la estrategia del movimiento, junto con preocupaciones sobre el sistema de salud, el manejo de los fondos de retiro y las condiciones laborales del sector.

Hay más movilizaciones contempladas durante el mes y hacia el Mundial 2026

La jornada del 1 de mayo no será el único punto de movilización. La CNTE también contempla una protesta el 15 de mayo, como parte de la continuidad de sus acciones en el mes.

Esa presión se extendería a los meses siguientes. El magisterio analiza realizar movilizaciones durante el Mundial de Futbol 2026, con posibles protestas en puntos clave de la Ciudad de México, como el Estadio Banorte y el Zócalo capitalino.

En ese escenario, la huelga nacional se mantiene como una posibilidad en discusión, sujeta a los acuerdos que tome la Coordinadora en las próximas semanas.