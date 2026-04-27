¿Hay Doble Hoy No Circula este 27 de abril? Así aplica el programa el lunes en CDMX y Edomex

Si tienes planeado salir en auto este lunes 27 de abril en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene hacer una pausa antes de encender el motor. Revisar el programa Hoy No Circula puede ahorrarte multas de hasta 3,519 pesos y, sobre todo, evitar que tu vehículo termine en el corralón.

En los últimos días se activó una contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, lo que generó dudas entre automovilistas sobre si este lunes aplicaría o no el Doble Hoy No Circula. Aquí te explicamos qué sí y qué no está vigente.

El programa Hoy No Circula opera este lunes en su horario habitual, de 5:00 a 22:00 horas. Cumplir con la restricción no solo protege tu bolsillo; también te evita contratiempos en medio del tráfico cotidiano de una de las zonas urbanas más grandes del país.