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CDMX

¿Hay Doble Hoy No Circula este 27 de abril? Así aplica el programa el lunes en CDMX y Edomex

Tras días de mala calidad del aire en el Valle de México, muchos conductores se preguntan qué reglas aplican este lunes antes de salir a la calle.
lun 27 abril 2026 07:46 AM
¿Hay Doble Hoy No Circula este viernes 20 de marzo? Los autos que no pueden salir en CDMX y Edomex
Autoridades recomiendan revisar engomado, holograma y terminación de placa antes de salir. (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

Si tienes planeado salir en auto este lunes 27 de abril en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene hacer una pausa antes de encender el motor. Revisar el programa Hoy No Circula puede ahorrarte multas de hasta 3,519 pesos y, sobre todo, evitar que tu vehículo termine en el corralón.

En los últimos días se activó una contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, lo que generó dudas entre automovilistas sobre si este lunes aplicaría o no el Doble Hoy No Circula. Aquí te explicamos qué sí y qué no está vigente.

El programa Hoy No Circula opera este lunes en su horario habitual, de 5:00 a 22:00 horas. Cumplir con la restricción no solo protege tu bolsillo; también te evita contratiempos en medio del tráfico cotidiano de una de las zonas urbanas más grandes del país.

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¿Qué autos no pueden circular este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este lunes deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con cualquiera de estas características:

-Engomado amarillo

-Terminación de placa 5 o 6

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil entra en este grupo, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como el transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

¿Qué autos sí pueden circular?

No todos los vehículos están sujetos a la restricción. Este lunes podrán circular sin problema:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado amarillo ni terminación de placa 5 o 6

En otras palabras, si tu auto no coincide con los criterios del lunes, podrás circular con normalidad dentro del horario del programa.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Por ahora, no.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la contingencia ambiental , por lo que este lunes solo aplica la restricción habitual del programa Hoy No Circula.

Aun así, conviene mantenerse atento a los reportes oficiales. La calidad del aire en el Valle de México puede cambiar durante el día y, si se activaran medidas extraordinarias como el Doble Hoy No Circula, estas entrarían en vigor hasta el martes, no el mismo lunes.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en toda la Ciudad de México, es decir, en sus 16 alcaldías.

En el Estado de México, la restricción aplica en los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, el programa también opera en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde se aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2.

Multas por incumplir

Ignorar el programa puede salir caro. Con el valor vigente de la UMA en 2026, las sanciones por no respetar el Hoy No Circula son:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

A esto se puede sumar el arrastre del vehículo al corralón, lo que eleva considerablemente el costo final para el conductor.

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Consejos para evitar contratiempos

Antes de encender el auto y salir a la calle, vale la pena tomar precauciones simples:

-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisar el reporte más reciente de calidad del aire

-Planear tus trayectos con anticipación

-Verificar engomado, holograma y terminación de placa

Cumplir con el programa no solo evita multas. También contribuye a reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana. A veces, una revisión rápida antes de salir puede ahorrarte tiempo, dinero y más de un dolor de cabeza.

¿Dónde consultar información en tiempo real? Así funciona Locatel

Si todavía tienes dudas sobre si tu auto puede circular o si se activa alguna medida extraordinaria, también puedes consultar directamente a LOCATEL, el servicio de atención e información del gobierno capitalino.

El número es *0311 o 55 5658 1111, donde puedes recibir información actualizada sobre el Hoy No Circula, incluyendo restricciones por holograma, engomado y terminación de placa.

Además, el servicio brinda asesoría sobre contingencias ambientales y está disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

Las consultas se pueden realizar a través de:

-Líneas telefónicas

-Chat de la App CDMX

-El sitio web hoynocircula.cdmx.gob.mx

Este canal permite verificar rápidamente si hay cambios en las restricciones o nuevas medidas derivadas de la calidad del aire en el Valle de México antes de salir a manejar.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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