Hoy No Circula Sabatino: Autos que no pueden salir en CDMX o Edomex el 25 de abril 2026

El Hoy No Circula es un programa gestionado por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, para reducir la contaminación que producen los vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Para esto, aplica restricciones de circulación a algunos autos, según sus características, número de placa y color de engomado. Durante las contingencias ambientales, se aplica un doble no circula para reducir más la contaminación.

Para revisar la calidad del aire, se puede consultar el sistema de información de la CDMX.

¿Qué autos que no circulan el 25 de abril?

Por ser el cuarto sábado del mes, la restricción del Hoy No Circula aplicará de la siguiente manera:

- Vehículos con holograma 1 con terminación de placa par (0, 2, 4, 6 y 8).

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Los autos con estas características no podrán salir en la Ciudad de México y municipios aledaños del Estado de México entre las 05:00 a 22:00 horas.

Autos que sí salen sin restricciones

Este fin de semana, los siguientes autos podrán salir sin limitación de circulación:

-Vehículos con holograma 1, con terminación de placas impar (1, 3, 5, 7 y 9).

-Vehículos con holograma 00 y 0, que suelen ser más nuevos y con menores emisiones.

-Autos eléctricos e híbridos, exentos para incentivar tecnologías limpias.