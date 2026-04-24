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CDMX

Hoy No Circula Sabatino: Autos que no pueden salir en CDMX o Edomex el 25 de abril 2026

Antes de salir este sábado 25 de abril, revisa el Hoy No Circula. La multa por manejar sin que te corresponda te puede costar 2,346.20 pesos. La CDMX anticipa que iniciará onda de calor.
vie 24 abril 2026 05:34 PM
Hoy No Circula Sabatino
El Hoy No Circula Sabatino restringe la circulación de vehículos los sábados para reducir la contaminación en CDMX y Edomex. (Arlette Lopez/Getty Images)

El sábado, para muchos es la oportunidad de descanso, de hacer las compras u otro día laboral. Y para los conductores, una fecha en la que se define si se puede o no usar el auto. Antes de salir este 25 de abril de 2026, verifica que tu placa no entre en el Hoy No Circula, o podría costar una multa mínima de 2,346.20 pesos.

Te compartimos qué autos tendrán restricciones de circulación entre las 5:00 a 22:00 horas este sábado que, además, será el inicio de una onda de calor en la CDMX.

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El Hoy No Circula es un programa gestionado por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, para reducir la contaminación que producen los vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Para esto, aplica restricciones de circulación a algunos autos, según sus características, número de placa y color de engomado. Durante las contingencias ambientales, se aplica un doble no circula para reducir más la contaminación.

Para revisar la calidad del aire, se puede consultar el sistema de información de la CDMX.

¿Qué autos que no circulan el 25 de abril?

Por ser el cuarto sábado del mes, la restricción del Hoy No Circula aplicará de la siguiente manera:

- Vehículos con holograma 1 con terminación de placa par (0, 2, 4, 6 y 8).
-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.
-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Los autos con estas características no podrán salir en la Ciudad de México y municipios aledaños del Estado de México entre las 05:00 a 22:00 horas.

Autos que sí salen sin restricciones

Este fin de semana, los siguientes autos podrán salir sin limitación de circulación:

-Vehículos con holograma 1, con terminación de placas impar (1, 3, 5, 7 y 9).
-Vehículos con holograma 00 y 0, que suelen ser más nuevos y con menores emisiones.
-Autos eléctricos e híbridos, exentos para incentivar tecnologías limpias.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) , que contempla las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, también tiene aplicación en el Valle de Toluca (ZMVT) y en Santiago Tianguistenco, según la Secretaría de Medio Ambiente del Edomex.

¿No cumpliste el Hoy No Circula? Estas son las multas

En la Ciudad de México, si no respetas la medida, la sanción va de 20 a 30 UMA, mientras que en el Edomex, la multa es de 20 UMA. En 2026, el valor vigente de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que las multas quedan de la siguiente manera:

Mínima (20 UMAs): 2,346.20 pesos
Máxima (30 UMAs): 3,519.30 pesos

En la CDMX, puedes revisar si cuentas con multas desde la Secretaría de Administración y Finanzas con tu número de placa, en el siguiente enlace: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/sma/consulta_sedema

En el Edomex, se revisa desde el siguiente enlace: https://sseguridad.edomex.gob.mx/infracciones-transito

Antes de salir, revisa tu holograma y el número final de tu placa para cumplir con el Hoy No Circula Sabatino. Puedes revisar cuándo no puedes circular a través del calendario de la Sedema, disponible aquí: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

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CDMX tendrá onda de calor por cinco días

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió un aviso para anticiparse a la onda de calor que iniciará el sábado 25 de abril, y terminará el jueves 30.

La dependencia señaló que se esperan temperaturas diarias máximas de 29 a 32°C. Durante este periodo, el cielo estará parcialmente nublado, pero el índice de radiación ultravioleta será elevado, además de que habrá rachas fuertes de viento con tolvaneras por la tarde.

Ante esta situación, recomendó:

  • No exponerse al Sol en tiempos prolongados.
  • Usar bloqueador solar.
  • Beber abundante agua.
  • Vestir con ropa ligera y colores claros, además de usar lentes de sol, sombrilla, sombrero o gorra.
  • Evitar comer en la vía pública, debido a la descomposición rápida de los alimentos.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?

Desde la aplicación del programa en 2014, la Sedema divide la circulación de los vehículos de holograma 1 por el número en que termina su placa.

  • Placa con terminación impar: descansa primer y tercer sábado.
  • Placa con terminación par: descansa segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado del mes: descansan los vehículos con holograma 2 y los autos foráneos.

Mientras tanto, todos los vehículos de holograma 2 no circulan.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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