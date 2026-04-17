Reencarpetamiento y desazolve amenazan con generar caos vehicular en Periférico Norte

A través de redes sociales, los usuarios de esta vialidad dan cuenta del trafico que se genera en la zona por las obras que se realizan.

🚨 Periférico colapsado Norte a sur: avance lento por carga vehicular.

Sur a norte: cierre de carriles por grúa y policía municipal de Naucalpan en plaza satelite. ⚠️ Tráfico pesado en ambos sentidos, toma precauciones. pic.twitter.com/oqS2GIxrzw — CD SATELITE (@CIUDAD_SATELITE) April 15, 2026

¿Dónde hay obras en Periférico Norte?

Los trabajadores del ayuntamiento realizan el mantenimiento a la altura del tramo ubicado a la altura de Hacienda de San Nicolás Tolentino y avenida Satélite, por lo que se recomienda a los automovilistas circular por las vías alternas de la avenida Doctor Gustavo Baz, avenida Lomas Verdes y avenida Primero de Mayo.

Estas acciones se suman a las que lleva el gobierno del Estado de México de reencarpetamiento en 108 kilómetros comprendidos entre el antiguo Toreo de Cuatro Caminos y la caseta de Tepotzotlán, y que de acuerdo con información de autoridades estatales llevan un avance de más del 90%.

El titular de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral, informó que las obras de reencarpetamiento requirieron una inversión superior a 1,200 millones de pesos, en cuatro frentes de trabajo y que se enfocan en el reforzamiento de la estructura que soporta el pavimento.

Con la reconstrucción, el gobierno estatal estima una reducción de entre 15 y 20 minutos en los tiempos de traslado.

Los materiales que se usan tienen una vida estimada de 10 años y que busca beneficiar a más de 204,000 vehículos diarios.

El Periférico Norte conecta municipios clave como: