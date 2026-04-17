Reencarpetamiento y desazolve amenazan con generar caos vehicular en Periférico Norte

A través de redes sociales, los usuarios de esta vialidad dan cuenta del trafico que se genera en la zona por las obras que se realizan.
¿Dónde hay obras en Periférico Norte?
Los trabajadores del ayuntamiento realizan el mantenimiento a la altura del tramo ubicado a la altura de Hacienda de San Nicolás Tolentino y avenida Satélite, por lo que se recomienda a los automovilistas circular por las vías alternas de la avenida Doctor Gustavo Baz, avenida Lomas Verdes y avenida Primero de Mayo.
Estas acciones se suman a las que lleva el gobierno del Estado de México de reencarpetamiento en 108 kilómetros comprendidos entre el antiguo Toreo de Cuatro Caminos y la caseta de Tepotzotlán, y que de acuerdo con información de autoridades estatales llevan un avance de más del 90%.
El titular de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral, informó que las obras de reencarpetamiento requirieron una inversión superior a 1,200 millones de pesos, en cuatro frentes de trabajo y que se enfocan en el reforzamiento de la estructura que soporta el pavimento.
Con la reconstrucción, el gobierno estatal estima una reducción de entre 15 y 20 minutos en los tiempos de traslado.
Los materiales que se usan tienen una vida estimada de 10 años y que busca beneficiar a más de 204,000 vehículos diarios.
El Periférico Norte conecta municipios clave como:
- Naucalpan
- Tlalnepantla
- Cuautitlán Izcalli
- Cuautitlán
- Tepotzotlán