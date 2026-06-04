Gobierno de Jalisco inaugura transporte que conectará Aeropuerto con Estadio Guadalajara

“Con ello vamos a tener un sistema de transporte interconectado”, mencionó desde sus redes sociales el mandatario estatal.

Este sistema de transporte recorrerá la carretera Guadalajara-Chapala, por lo que beneficiará a cinco municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto.

De acuerdo con el gobierno del estado, los tiempos de traslado se reducirán hasta en un 60% para los usuarios que transitan estos trayectos.

Asimismo, atenderá a 27,000 pasajeros a diario, pues operará una flota de 41 unidades eléctricas, las cuales recorrerán nueve estaciones en 32 kilómetros.

“El mundial es una muy buena excusa para hacer grandes obras que queden en la ciudad por décadas”, mencionó el gobernador durante el acto inaugural.

Comentó que este transporte fue construido en un año y cuatro meses y contará con aire acondicionado, internet WiFi gratuito, racks para equipaje y puertos USB.

Este tuvo una inversión de 5, 530 millones de pesos, los cuales fueron ejecutados a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).

La L5 será gratuita del 4 al 7 de junio con un horario de 6:00 a 22:00 horas, y partir del 8 junio operará de 3:30 a 22:30 horas con una tarifa de 11 pesos, la cual se cobrará mediante las tarjetas de Movilidad o Única, pero habrán descuentos de 50% en trasbordos con Macro Periférico, Macro Calzada y las Líneas 1, 3 y 4 del Tren Ligero.

En el Estadio Guadalajara, que es una estación de este transporte, se llevarán a cabo cuatro partidos de la fase de grupos correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

- 11 de junio: Corea del Sur vs. República Checa

- 18 de junio: México vs. Corea del Sur

- 23 de junio: Colombia vs. Rep. Dem. del Congo

- 26 de junio: Uruguay vs. España

Las rutas troncales son:

- T01 y 01-A: Aeropuerto - Chapalita Inn - Estadio Chivas

- T02: Aeropuerto - Agua Azul

- T03: Aeropuerto - Expo GDL