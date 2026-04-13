Sindicato del Metro advierte que enfrenta 'situación crítica' de cara al Mundial

Informaron que de los 391 trenes que integran la flota, el 70% no recibió mantenimiento general, pese a que muchos superan los dos millones de kilómetros recorridos, muy por encima del límite recomendado.

Además, señalaron que 84 trenes se encuentran fuera de servicio por falta de refacciones y que únicamente 68 unidades operan en buenas condiciones, principalmente en las líneas 1 y 12.

Estas condiciones, advirtieron, derivan en fallas constantes, retrasos y un servicio cada vez más limitado.

El diagnóstico del sindicato también denunció infraestructura obsoleta, con equipos de más de 50 años de antigüedad y vías en malas condiciones debido a la falta de mantenimiento.

En un comunicado dirigido a la ciudadanía, el sindicato advirtió que mantendrá sus acciones hasta que se garantice un servicio seguro y de calidad.

“Seguimos y seguiremos alzando la voz hasta que el servicio cumpla con los estándares de seguridad y calidad que merecen los millones de pasajeros”, señalaron los trabajadores, quienes también pidieron “comprensión y apoyo solidario para poder enfrentar esta difícil situación”.

Asimismo, acusaron omisiones por parte del gobierno capitalino: “Resulta inaceptable que las autoridades continúen postergando soluciones reales y efectivas”. Además, subrayaron que las condiciones actuales “ponen en riesgo su seguridad, su tiempo y su calidad de vida” de los usuarios.

Estas condiciones derivaron en protestas que comenzaron este viernes y que se reactivaron este lunes 13 de abril, luego de que usuarios enfrentaron retrasos, saturación y reducción en la frecuencia de trenes.

Fernando Espino, dirigente del Sindicato Nacional del Sistema Colectivo Metro de CDMX, informó que las afectaciones se registran debido a que los empleados no trabajarán tiempo extraordinario en todas las líneas del Metro.