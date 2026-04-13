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Sindicato del Metro advierte que enfrenta 'situación crítica' de cara al Mundial

El Gobierno de la Ciudad de México informó que esta tarde establecerá una mesa de diálogo para avanzar en acuerdos que permitan restablecer la operación completa de los trenes en toda la red del Metro.
lun 13 abril 2026 04:43 PM
metro cdmx
El Sindicato del Metro inició este viernes con un paro escalonado en el servicio del Metro, pero fue suspendido durante sábado y domingo, días en que la operación se mantuvo con normalidad, pero que fue reactivado este lunes. (Foto: Rogelio Morales Ponce/ Cuartoscuro)

A dos meses del Mundial de futbol, las tensiones entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y las autoridades de la Ciudad de México escalaron este lunes, generando afectaciones para millones de usuarios, en medio de posturas encontradas sobre el estado operativo del sistema y la suficiencia de recursos par el mantenimiento.

Este sábado 11 de abril, el sindicato del Metro sostuvo que se enfrenta un deterioro estructural del Metro que pone en riesgo la seguridad del servicio.

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Informaron que de los 391 trenes que integran la flota, el 70% no recibió mantenimiento general, pese a que muchos superan los dos millones de kilómetros recorridos, muy por encima del límite recomendado.

Además, señalaron que 84 trenes se encuentran fuera de servicio por falta de refacciones y que únicamente 68 unidades operan en buenas condiciones, principalmente en las líneas 1 y 12.

Estas condiciones, advirtieron, derivan en fallas constantes, retrasos y un servicio cada vez más limitado.

El diagnóstico del sindicato también denunció infraestructura obsoleta, con equipos de más de 50 años de antigüedad y vías en malas condiciones debido a la falta de mantenimiento.

En un comunicado dirigido a la ciudadanía, el sindicato advirtió que mantendrá sus acciones hasta que se garantice un servicio seguro y de calidad.

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“Seguimos y seguiremos alzando la voz hasta que el servicio cumpla con los estándares de seguridad y calidad que merecen los millones de pasajeros”, señalaron los trabajadores, quienes también pidieron “comprensión y apoyo solidario para poder enfrentar esta difícil situación”.

Asimismo, acusaron omisiones por parte del gobierno capitalino: “Resulta inaceptable que las autoridades continúen postergando soluciones reales y efectivas”. Además, subrayaron que las condiciones actuales “ponen en riesgo su seguridad, su tiempo y su calidad de vida” de los usuarios.

Estas condiciones derivaron en protestas que comenzaron este viernes y que se reactivaron este lunes 13 de abril, luego de que usuarios enfrentaron retrasos, saturación y reducción en la frecuencia de trenes.

Fernando Espino, dirigente del Sindicato Nacional del Sistema Colectivo Metro de CDMX, informó que las afectaciones se registran debido a que los empleados no trabajarán tiempo extraordinario en todas las líneas del Metro.

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Explicó que la suspensión del tiempo extra provoca paros escalonados, lo que se traducirá en la pérdida de aproximadamente 800 vueltas de trenes en los tres turnos, lo que implica una afectación directa a cerca de 2 millones de usuarios.

En respuesta, el Gobierno de la Ciudad de México informó esta tarde que abriría una mesa de diálogo con la dirigencia sindical.

En un comunicado oficial, destacó que “se proyecta que la negociación permita que se restablezca la operación completa de trenes en toda la red” y reiteró que el Metro “es el programa social más importante del Gobierno e incrementar la tarifa ni siquiera está a discusión”.

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Las autoridades también señalaron que el objetivo de las conversaciones es alcanzar acuerdos que permitan “normalizar la operación total de los trenes en la red” y atender temas clave como seguridad, mantenimiento e incluso condiciones laborales.

"Hoy retomamos la mesa para atender tres ejes fundamentales: la seguridad de las personas usuarias, el mantenimiento de vías y trenes y las condiciones laborales de las y los trabajadores", señaló el director del Metro, Adrián Rubalcava.

A nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que existan razones suficientes para las movilizaciones . La mandataria sostuvo que no hay fundamento para las protestas, al asegurar que sí se destinan recursos importantes al sistema, lo que incluye inversiones recientes para su modernización.

De cara al Mundial, la jefa de Gobierno Clara Brugada resalta que suman 50 kilómetros de mantenimiento y modernización del Metro, incluida la Línea 2.

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