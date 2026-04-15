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CDMX

Hoy No Circula 15 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

Antes de salir, verifica el color del engomado y el último número de tu placa; un descuido puede derivar en sanciones y complicaciones durante el viaje.
mié 15 abril 2026 02:52 AM
Hoy No Circula 11 de marzo de 2026
Se sugiere revisar el calendario del Hoy No Circula y las condiciones de calidad del aire antes de salir a la vía pública. (LIVINUS/Getty Images)

Si planeas usar tu auto este miércoles 15 de abril de 2026, conviene revisar primero si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula opera con normalidad tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y no respetarlo puede traducirse en una multa considerable o incluso en que tu auto termine en el corralón.

La restricción vehicular aplica de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que planear tus traslados con anticipación puede ayudarte a evitar contratiempos, sanciones económicas o problemas al circular.

En una zona metropolitana donde circulan millones de vehículos todos los días, revisar el calendario del programa antes de salir puede marcar la diferencia entre un trayecto sin problemas y un gasto inesperado.

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¿Qué autos no pueden circular este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este miércoles 15 de abril deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de las siguientes características:

-Autos con holograma 1 o 2

-Vehículos con engomado rojo

-Autos con placas que terminan en 3 o 4

Si tu automóvil cumple con alguna de estas condiciones, lo más recomendable es no utilizarlo durante el horario restringido para evitar sanciones.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

No todos los vehículos están sujetos a las restricciones del programa. Este miércoles sí pueden circular con normalidad:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

Antes de salir, revisa con calma el holograma de verificación y el último número de tu placa para confirmar si tu vehículo está autorizado para circular.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este miércoles no se ha activado el Doble Hoy No Circula, una medida extraordinaria que solo entra en vigor cuando se registra una contingencia ambiental por mala calidad del aire.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis declare una contingencia, las restricciones adicionales se aplicarían al día siguiente, no el mismo miércoles.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en todas las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

En el Estado de México, las restricciones abarcan los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, el programa también se aplica de lunes a sábado en Toluca y Santiago Tianguistenco para vehículos con hologramas 1 y 2.

En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por violar el Hoy No Circula?

Ignorar el programa puede salir caro. Con el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones van de:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

El gasto puede aumentar aún más si las autoridades remiten el vehículo al corralón, lo que implica pagar arrastre, estancia y diversos trámites administrativos.

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Recomendaciones para automovilistas

Para evitar problemas, toma estas precauciones antes de salir:

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de usar tu auto.

-Revisa los reportes de calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que podrían modificar las restricciones.

Respetar el programa no solo ayuda a evitar multas. También contribuye a reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en una de las zonas urbanas más grandes del país.

Antes de tomar las llaves del auto, vale la pena hacer una pausa y confirmar si tu vehículo puede circular. Tu bolsillo —y el ambiente— lo agradecerán.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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