Hoy No Circula 15 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

Si planeas usar tu auto este miércoles 15 de abril de 2026, conviene revisar primero si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula opera con normalidad tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y no respetarlo puede traducirse en una multa considerable o incluso en que tu auto termine en el corralón.
La restricción vehicular aplica de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que planear tus traslados con anticipación puede ayudarte a evitar contratiempos, sanciones económicas o problemas al circular.
En una zona metropolitana donde circulan millones de vehículos todos los días, revisar el calendario del programa antes de salir puede marcar la diferencia entre un trayecto sin problemas y un gasto inesperado.