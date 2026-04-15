Hoy No Circula 15 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

¿Qué autos no pueden circular este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este miércoles 15 de abril deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de las siguientes características:

-Autos con holograma 1 o 2

-Vehículos con engomado rojo

-Autos con placas que terminan en 3 o 4

Si tu automóvil cumple con alguna de estas condiciones, lo más recomendable es no utilizarlo durante el horario restringido para evitar sanciones.

Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

No todos los vehículos están sujetos a las restricciones del programa. Este miércoles sí pueden circular con normalidad:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

Antes de salir, revisa con calma el holograma de verificación y el último número de tu placa para confirmar si tu vehículo está autorizado para circular.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este miércoles no se ha activado el Doble Hoy No Circula, una medida extraordinaria que solo entra en vigor cuando se registra una contingencia ambiental por mala calidad del aire.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis declare una contingencia, las restricciones adicionales se aplicarían al día siguiente, no el mismo miércoles.