Con bicicleta gigante y recorrido de centro a sur, CDMX inaugura Ciclovía de Tlalpan este domingo

Con una rodada que arrancará en el Centro Histórico, la Ciclovía de Tlalpan será inaugurada este domingo 19 de abril en la capital mexicana.

La obra del Gobierno de Clara Brugada es utilizada diariamente por ciclistas que van del sur hacia el centro de la Ciudad de México y viceversa, sin embargo, no se ha cortado su listón oficialmente.

La rodada será llamada Gran Tenochtitlán e iniciará a las 8:30 horas del domingo. Los ciclistas fueron citados a actividades previas en la plancha del Zócalo, donde se les recibirá desde antes de las 8:00 horas.