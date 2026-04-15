Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Con bicicleta gigante y recorrido de centro a sur, CDMX inaugura Ciclovía de Tlalpan este domingo

La rodada Gran Tenochtitlán iniciará en el Zócalo de la Ciudad de México y concluirá en Periférico Sur. Autoridades esperan la asistencia de miles de ciclistas.
mié 15 abril 2026 08:34 PM
(Obligatorio)
La Ciclovía corre del centro al sur de la capital mexicana. (Foto: Cuartoscuro)

Con una rodada que arrancará en el Centro Histórico, la Ciclovía de Tlalpan será inaugurada este domingo 19 de abril en la capital mexicana.

La obra del Gobierno de Clara Brugada es utilizada diariamente por ciclistas que van del sur hacia el centro de la Ciudad de México y viceversa, sin embargo, no se ha cortado su listón oficialmente.

La rodada será llamada Gran Tenochtitlán e iniciará a las 8:30 horas del domingo. Los ciclistas fueron citados a actividades previas en la plancha del Zócalo, donde se les recibirá desde antes de las 8:00 horas.

Publicidad

Brugada estimó que la asistencia a la rodada de este domingo logrará ocupar la Calzada de Tlalpan, una de las principales vías de comunicación de la Ciudad de México.

''Esperamos que sean miles y miles los que participen en la rodada'', dijo la mandataria.

''La Ciudad de México le apuesta a la movilidad activa al deporte, a este tipo de movilidad que nos ayuda a transformar nuestras vidas'', abundó.

La rodada concluirá en Periférico Sur.

Ciclopista Tlalpan
La Ciclovía es utilizada por los capitalinos todos los días. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Publicidad

Javier Hidalgo, director del sistema Pilares, dijo que con las bicicletas de los asistentes, se formará una gran bicicleta que será visible desde lo alto del Centro Histórico.

“La idea es que todos participemos con nuestra bici para que en un dron se pueda ver esa gran bici monumental, preparándonos para salir a la gran rodada Gran Tenochtitlán”, explicó.

La ciclovía se construyó sobre los carriles laterales de la Calzada de Tlalpan. Tiene una extensión total de 34 kilómetros –17 kilómetros en cada sentido– para conectar desde el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte), en la alcaldía Coyoacán, con el Centro Histórico de la Ciudad de México, enlazando puntos clave del centro y sur de la ciudad.

Autoridades contemplaron más de 77 millones de pesos para su construcción. Sus kilómetros atraviesan las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan.

Antes de construirla, autoridades de la Ciudad de México dijeron que el objetivo era ofrecer una alternativa de movilidad continua, segura y accesible para quienes se desplazan diariamente en bicicleta.

Publicidad

Tags

Bicicletas Bicicletas Clara Brugada

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad