Usuarios causan daños al Metro, afirma Adrián Rubalcava

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava Suárez, aceptó que sí hay deterioro en la infraestructura de este servicio de transporte y que se necesita mantenimiento en los trenes, lo que implica mayor inversión; sin embargo, parte del deterioro se debe al uso diario de éstos y a que algunos usuarios no cuidan las unidades.
“Le sumamos además el deterioro de todos los días. Los usuarios, por lo general, no cuidan los trenes, los maltratan, evitan que las puertas se abran”, dijo en entrevista en Radio Fórmula.