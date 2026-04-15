Usuarios causan daños al Metro, afirma Adrián Rubalcava

El funcionario capitalino explicó en el espacio informativo que este tipo de acciones puede dejar fuera de circulación a los trenes, y puso como ejemplo el daño en la puerta de un vagón, que afecta a su vez la circulación de un tren, “no puede circular un tren con una puerta abierta”.

El director explicó que otro de los problemas que presentan los trenes es el pilotaje automático en donde se han detectado fallas, porque ya no coinciden los sistemas, lo tenemos que revisar cuando llega ese tren al taller. “Y eso ha ido acumulando un número de trenes que tenemos que ir reparando”, explicó.

Adrián Rubalcava coincidió con el líder del Sindicato del Metro, Fernando Espino Arévalo, quien dijo que hace falta invertir más para el mantenimiento de los trenes; por ello, se han destinado más de 55 mil millones de pesos en proyectos como lo que ya se hizo en la Línea 1 con las obras de modernización, así como recursos para la Línea 3, que en su primera etapa contempla una inversión de 5 mil millones de pesos.