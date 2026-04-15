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CDMX

Usuarios causan daños al Metro, afirma Adrián Rubalcava

El titular del Metro de la CDMX asegura que algunos usuarios de este servicio son los causantes de daños en los trenes, al mismo tiempo que afirmó que sí falta mantenimiento en la infraestructura.
mié 15 abril 2026 04:41 PM
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En las 12 líneas del Metro se trasladan a diario 5 millones de personas. (Foto: Facebook Metrocdmx)

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava Suárez, aceptó que sí hay deterioro en la infraestructura de este servicio de transporte y que se necesita mantenimiento en los trenes, lo que implica mayor inversión; sin embargo, parte del deterioro se debe al uso diario de éstos y a que algunos usuarios no cuidan las unidades.

“Le sumamos además el deterioro de todos los días. Los usuarios, por lo general, no cuidan los trenes, los maltratan, evitan que las puertas se abran”, dijo en entrevista en Radio Fórmula.

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El funcionario capitalino explicó en el espacio informativo que este tipo de acciones puede dejar fuera de circulación a los trenes, y puso como ejemplo el daño en la puerta de un vagón, que afecta a su vez la circulación de un tren, “no puede circular un tren con una puerta abierta”.

El director explicó que otro de los problemas que presentan los trenes es el pilotaje automático en donde se han detectado fallas, porque ya no coinciden los sistemas, lo tenemos que revisar cuando llega ese tren al taller. “Y eso ha ido acumulando un número de trenes que tenemos que ir reparando”, explicó.

Adrián Rubalcava coincidió con el líder del Sindicato del Metro, Fernando Espino Arévalo, quien dijo que hace falta invertir más para el mantenimiento de los trenes; por ello, se han destinado más de 55 mil millones de pesos en proyectos como lo que ya se hizo en la Línea 1 con las obras de modernización, así como recursos para la Línea 3, que en su primera etapa contempla una inversión de 5 mil millones de pesos.

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El pasado 11 de abril de 2026, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo emitió un comunicado en el que informó que continuaría alzando la voz ante lo que considera falta de atención del Gobierno de la Ciudad de México a sus demandas, por lo que decidieron no trabajar horario extra el lunes 12 de abril lo que afectó a 2 millones de usuarios.

Advirtieron que únicamente 88 trenes se encuentran en buenas condiciones, los cuales operan principalmente en las Líneas 1 y 12, además de mencionar que equipos con más de 50 años de operación presentan rezagos por falta de presupuesto.

Ante ello, amagaron con continuar con sus protestas; sin embargo, Adrián Rubalcava Suárez informó que tras una jornada de diálogo con el sindicato se alcanzó un acuerdo para trabajar de manera conjunta en la atención de las problemáticas del servicio.

A través de la cuenta oficial de Facebook del Metro, el funcionario señaló que “la intención es trabajar en equipo, jalar juntos y resolver las problemáticas del Metro de manera conjunta con el desempeño de todos los trabajadores de este sistema”.

Leer más:

Claudia Sheinbaum durante una mañanera en el lado izquierdo de la pantalla, del lado derecho Fernando Espino Arévalo, líder del sindicato del Metro.
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Este 2026 se asignó para el Metro capitalino un presupuesto de 25,000 millones de pesos (mdp), el más alto que ha tenido, de acuerdo a reportes oficiales.

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