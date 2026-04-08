Hoy No Circula 8 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

Si planeas usar tu auto este miércoles 8 de abril de 2026, conviene que revises primero si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula opera con normalidad tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y no respetarlo puede derivar en una multa considerable.
La restricción vehicular se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que organizar tus traslados con anticipación puede ayudarte a evitar contratiempos, sanciones económicas o incluso que tu auto termine en el corralón.
En una zona metropolitana con millones de vehículos, verificar el calendario del programa antes de salir puede marcar la diferencia entre un viaje sin problemas y un gasto inesperado.