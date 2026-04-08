Hoy No Circula 8 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

¿Qué autos no pueden circular este miércoles?

Según el calendario oficial del Hoy No Circula , este miércoles deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de estas características:

-Autos con holograma 1 o 2

-Vehículos con engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu automóvil cumple con alguna de estas condiciones, lo más recomendable es no utilizarlo durante el horario restringido para evitar sanciones.

Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

No todos los vehículos están sujetos a las restricciones. Este miércoles sí pueden circular con normalidad:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

Antes de salir, revisa con calma el holograma y el último número de tu placa para confirmar si tu auto está autorizado para circular.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este miércoles no se ha activado el Doble Hoy No Circula, una medida extraordinaria que solo entra en vigor cuando se registran contingencias ambientales por mala calidad del aire.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis declare una contingencia, las restricciones adicionales se aplicarían al día siguiente, no el mismo miércoles.