Aficionado extranjero sufre infarto en el Estadio Azteca antes de la inauguración del Mundial 2026

Un aficionado alemán sufrió un infarto en el interior del Estadio CDMX (mejor conocido como Estadio Azteca), por lo que de inmediato fue atendido por elementos de la Cruz Roja que se mantienen en el recinto deportivo como parte del operativo implementado por las autoridades capitalinas para el arranque del Mundial de Futbol 2026.
El estadio es sede del partido entre la selección de México vs. Sudáfrica, el primero de 104 partidos que formarán parte del evento deportivo más grande del mundo y cuyas sedes son México, Estados Unidos y Canadá.
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