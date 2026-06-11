Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad

Copa Mundial 2026_Galería Desktop Home Expansión
CDMX

Aficionado extranjero sufre infarto en el Estadio CDMX

Las autoridades capitalinas informaron sobre el estado de salud del hombre que sufrió el ataque al corazón en el Estadio Azteca, donde se lleva a cabo el duelo entre la selección de México vs. Sudáfrica.
jue 11 junio 2026 02:04 PM
Añadir Expansión Política en Google
Aficionado extranjero sufre infarto en el Estadio Azteca antes de la inauguración del Mundial 2026
El aficionado fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja. (Foto: @siete_letras )

Un aficionado alemán sufrió un infarto en el interior del Estadio CDMX (mejor conocido como Estadio Azteca), por lo que de inmediato fue atendido por elementos de la Cruz Roja que se mantienen en el recinto deportivo como parte del operativo implementado por las autoridades capitalinas para el arranque del Mundial de Futbol 2026.

El estadio es sede del partido entre la selección de México vs. Sudáfrica, el primero de 104 partidos que formarán parte del evento deportivo más grande del mundo y cuyas sedes son México, Estados Unidos y Canadá.

Lee: México vs. Sudáfrica en la inauguración del Mundial en vivo

Publicidad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que en coordinación con los servicios médicos privados al interior del #Estadio, atendieron a un hombre extranjero que sufrió un infarto, el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada, donde primero se reportó como estable, de acuerdo a lo que informó a través de su cuenta de 𝕏.

En videos compartidos en redes sociales se observa cómo el hombre fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que forman parte del operativo que implementaron autoridades capitalinas en el marco del arranque del Mundial de Futbol.

Más tarde, la Secretaría de Salud Pública de la CDMX informó que el hombre fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología, en donde su estado de salud se reporta como “crítico”, además de que se le realizan los estudios correspondientes.

Lee: Mega marcha del 11 de junio en CDMX, últimas noticias

Publicidad

Operativo

La SSC CDMX implementó un operativo con más de 56,000 elementos de la policía que se despliegan en los siguientes untos:

-Estadio Ciudad de México, conocido históricamente como Estadio Azteca, donde se realizarán los cinco partidos del Mundial

-FIFA Fan Festiva Zócalo, que será el punto de encuentro oficial para los aficionados del Mundial fuera de los estadios

-El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

-Centros de entretenimiento

-Hoteles-Zonas turísticas

-Traslados

Los principales puntos que cuidará el gobierno capitalino son el Estadio Ciudad de México y el FIFA Fan Festivas Zócalo, pues en estos puntos se desplegarán 11,219 elementos de los cuales 9,194 serán policías de las Ciudad de México y el resto de Fuerza de Tarea Conjunta y de la Cruza Roja. En esta tarea se emplearán 1,021 vehículos.

También resguardarán las 18 sedes de los festivales futboleros que organizó el Gobierno de la CDMX con 291 elementos que serán apoyados con 75 vehículos.

Publicidad

Tags

Copa Mundial Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad