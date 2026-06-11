Aficionado extranjero sufre infarto en el Estadio Azteca antes de la inauguración del Mundial 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que en coordinación con los servicios médicos privados al interior del #Estadio, atendieron a un hombre extranjero que sufrió un infarto, el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada, donde primero se reportó como estable, de acuerdo a lo que informó a través de su cuenta de 𝕏.

En videos compartidos en redes sociales se observa cómo el hombre fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que forman parte del operativo que implementaron autoridades capitalinas en el marco del arranque del Mundial de Futbol.

Más tarde, la Secretaría de Salud Pública de la CDMX informó que el hombre fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología, en donde su estado de salud se reporta como “crítico”, además de que se le realizan los estudios correspondientes.

La #SSC informa: Personal de la SSC, en coordinación con los servicios médicos privados al interior del #Estadio , atendieron a un hombre extranjero que sufrió un infarto, el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada, donde se reporta como estable. pic.twitter.com/YhAeibzjry — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 11, 2026

Lee: Mega marcha del 11 de junio en CDMX, últimas noticias