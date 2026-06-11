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Tormentas amenazan la inauguración del Mundial 2026: qué dice el pronóstico para CDMX

La atención estará puesta en el espectáculo inaugural y el debut del Tri, aunque no será el único elemento que podría afectar los planes de los asistentes.
jue 11 junio 2026 10:29 AM
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Bajo el escenario previsto por Conagua, quienes lleguen con anticipación al estadio enfrentarán condiciones favorables. (Expansión|ChatGPT)

Este jueves 11 de junio la Ciudad de México se convertirá en el centro del futbol mundial con la ceremonia inaugural y el debut de la selección mexicana en la Copa del Mundo 2026.

Miles de aficionados deberán enfrentarse a una jornada que no solo estará marcada por cierres viales, complicaciones de movilidad y concentraciones masivas alrededor del estadio, sino también por condiciones meteorológicas que podrían modificar los planes de quienes asistirán al evento.

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¿Qué clima se espera durante la inauguración del Mundial?

La ceremonia inaugural comenzará a las 11:30 de la mañana, cuando las condiciones meteorológicas lucen relativamente favorables para los asistentes.

Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestran que durante las horas previas y el desarrollo del espectáculo se espera un ambiente templado, con temperaturas de entre 21 y 24 grados Celsius y cielo entre medio nublado y parcialmente cubierto.

Poco antes del inicio del evento, alrededor de las 11:00 horas, el termómetro rondará entre 21 y 23 grados, mientras que hacia el mediodía podría alcanzar entre 22 y 24 grados.

A diferencia de otros días recientes, el pronóstico no anticipa lluvias durante el desarrollo de la ceremonia.

Cómo estará el tiempo durante México vs Sudáfrica

Tras concluir el espectáculo inaugural, la cancha será preparada para el partido que comenzará a la 1:00 de la tarde.

Justo a la hora del silbatazo inicial entre México y Sudáfrica, Conagua prevé temperaturas de entre 23 y 25 grados Celsius, con cielo nublado y sensación térmica similar.

Viento proveniente del noreste de alrededor de 10 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 20 kilómetros por hora, acompañará buena parte del encuentro.

Para quienes asistan al estadio, las condiciones apuntan a un ambiente cómodo para permanecer varias horas al aire libre, aunque con presencia constante de nubosidad.

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La lluvia podría aparecer después del partido

Las mayores probabilidades de precipitaciones llegarían una vez iniciado el regreso de miles de aficionados a sus hogares.

Hacia las 2:00 de la tarde, el pronóstico indica una probabilidad de tormentas cercana al 60%, acompañada por temperaturas de entre 23 y 25 grados y rachas de viento que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora.

Condiciones más inestables se desarrollarían alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando la posibilidad de tormentas aumentaría hasta el 80%. Durante ese periodo también se esperan vientos de hasta 20 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 40 kilómetros por hora.

Dicho escenario podría complicar los traslados de salida en los alrededores del estadio y otras zonas de la capital.

Horarios clave para quienes asistirán al evento

Tomar en cuenta los horarios oficiales puede ayudar a planificar mejor la llegada y el regreso.

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- 11:30 a. m. – Inicio de la ceremonia inaugural.

- 12:05 p. m. – Fin del espectáculo musical y preparación de la cancha.

- 1:00 p. m. – Inicio del partido entre México y Sudáfrica.

Bajo el escenario previsto por Conagua, quienes lleguen con anticipación al estadio enfrentarán condiciones relativamente favorables. La recomendación principal será considerar la posibilidad de lluvia para el trayecto de regreso, especialmente durante las horas posteriores al partido.

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Mundial de Futbol 2026 Clima

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