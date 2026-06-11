¿Qué clima se espera durante la inauguración del Mundial?

La ceremonia inaugural comenzará a las 11:30 de la mañana, cuando las condiciones meteorológicas lucen relativamente favorables para los asistentes.

Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestran que durante las horas previas y el desarrollo del espectáculo se espera un ambiente templado, con temperaturas de entre 21 y 24 grados Celsius y cielo entre medio nublado y parcialmente cubierto.

Poco antes del inicio del evento, alrededor de las 11:00 horas, el termómetro rondará entre 21 y 23 grados, mientras que hacia el mediodía podría alcanzar entre 22 y 24 grados.

A diferencia de otros días recientes, el pronóstico no anticipa lluvias durante el desarrollo de la ceremonia.

Cómo estará el tiempo durante México vs Sudáfrica

Tras concluir el espectáculo inaugural, la cancha será preparada para el partido que comenzará a la 1:00 de la tarde.

Justo a la hora del silbatazo inicial entre México y Sudáfrica, Conagua prevé temperaturas de entre 23 y 25 grados Celsius, con cielo nublado y sensación térmica similar.

Viento proveniente del noreste de alrededor de 10 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 20 kilómetros por hora, acompañará buena parte del encuentro.

Para quienes asistan al estadio, las condiciones apuntan a un ambiente cómodo para permanecer varias horas al aire libre, aunque con presencia constante de nubosidad.