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CDMX

Hoy No Circula 1 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

Antes de ponerte en marcha, verifica el color del engomado y el último número de tu placa; un descuido podría traducirse en una multa y complicaciones en el camino.
mar 31 marzo 2026 06:00 PM
Hoy No Circula Sabatino 10 de enero 2026 en CDMX y Edomex: así quedó sin contingencia ambiental
Conviene revisar el calendario del Hoy No Circula y los reportes de calidad del aire antes de iniciar cualquier traslado. (Graciela López Herrera)

Si planeas usar tu auto este miércoles 1 de abril de 2026, conviene que antes revises si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula opera con normalidad tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y no respetarlo puede derivar en una multa considerable.

La restricción vehicular se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que organizar tus traslados con anticipación puede ayudarte a evitar contratiempos, sanciones económicas o incluso que tu auto termine en el corralón.

En una zona metropolitana con millones de vehículos en circulación, verificar el calendario del programa antes de salir puede hacer la diferencia entre un traslado sin problemas y un gasto inesperado.

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¿Qué autos no pueden circular este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , este miércoles deben suspender su circulación los siguientes vehículos:

-Autos con holograma 1 o 2

-Vehículos con engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu automóvil cumple con alguna de estas características, lo más recomendable es no utilizarlo durante el horario restringido, ya que podrías ser sancionado.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

No todos los vehículos están sujetos a las restricciones. Este miércoles sí pueden circular con normalidad:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

Antes de salir de casa, conviene revisar con calma el holograma y el último número de la placa para confirmar si tu vehículo está autorizado para circular.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este miércoles no se ha activado el Doble Hoy No Circula, una medida extraordinaria que solo se aplica cuando se registran contingencias ambientales por mala calidad del aire.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis declare una contingencia, las restricciones adicionales entrarían en vigor al día siguiente, no el mismo miércoles.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en toda la Ciudad de México, es decir, en sus 16 alcaldías.

En el Estado de México, las restricciones abarcan los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025 el programa también se aplica de lunes a sábado en Toluca y Santiago Tianguistenco para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por violar el Hoy No Circula?

Ignorar el Hoy No Circula puede salir caro.

Con el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones van de:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

El gasto puede aumentar todavía más, ya que las autoridades también pueden remitir el vehículo al corralón, lo que implica pagar arrastre, estancia y diversos trámites administrativos.

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Recomendaciones para automovilistas

Para evitar problemas, lo mejor es tomar algunas precauciones antes de salir:

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de usar tu auto.

Revisa los reportes de calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que podrían modificar las restricciones.

Respetar el programa no solo ayuda a evitar multas, también es una medida que busca reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en una de las zonas urbanas más grandes del país.

Antes de tomar las llaves del auto, vale la pena hacer una pausa y confirmar si tu vehículo puede circular. Tu bolsillo —y el ambiente— lo agradecerán.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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