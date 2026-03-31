Hoy No Circula 1 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

¿Qué autos no pueden circular este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , este miércoles deben suspender su circulación los siguientes vehículos:

-Autos con holograma 1 o 2

-Vehículos con engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu automóvil cumple con alguna de estas características, lo más recomendable es no utilizarlo durante el horario restringido, ya que podrías ser sancionado.

Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

No todos los vehículos están sujetos a las restricciones. Este miércoles sí pueden circular con normalidad:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

Antes de salir de casa, conviene revisar con calma el holograma y el último número de la placa para confirmar si tu vehículo está autorizado para circular.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este miércoles no se ha activado el Doble Hoy No Circula, una medida extraordinaria que solo se aplica cuando se registran contingencias ambientales por mala calidad del aire.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis declare una contingencia, las restricciones adicionales entrarían en vigor al día siguiente, no el mismo miércoles.