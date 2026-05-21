Hoy No Circula 21 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

¿Qué autos no circulan este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este jueves deberán suspender su circulación los vehículos que tengan:

-Engomado verde

-Terminación de placas 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil cumple con esas características, lo más recomendable es buscar alternativas de movilidad como el transporte público, compartir vehículo, usar bicicleta o caminar en trayectos cortos.

No respetar el programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas de hasta 3,519 pesos. (Came)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Este jueves sí podrán circular sin restricciones:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos e híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni terminación 1 o 2

Antes de salir, conviene revisar tres elementos básicos de tu vehículo: el color del engomado, el holograma y el último número de la placa. Con esos datos puedes saber de inmediato si tienes permitido circular.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Hasta ahora, las autoridades no han declarado contingencia ambiental, por lo que únicamente se mantiene el esquema normal del programa.

En caso de que la calidad del aire empeore y se active una contingencia, el Doble Hoy No Circula entraría en vigor al día siguiente del anuncio oficial y no el mismo día en que se emite la alerta.