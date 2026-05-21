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CDMX

Hoy No Circula 21 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

La medida busca reducir los niveles de contaminación, por lo que las autoridades recomiendan revisar antes de salir si el automóvil cumple con las condiciones vigentes.
jue 21 mayo 2026 07:30 AM
Hoy No Circula 14 de marzo
No respetar el programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas de hasta 3,519 pesos. (Erich Sacco/Getty Images)

Si este jueves 21 de mayo planeas salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, más vale que primero revises si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula se mantiene vigente en toda la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarlo puede traducirse en multas de hasta 3,519 pesos, además de posibles complicaciones viales y el envío del auto al corralón.

La restricción aplicará en un horario de 5:00 a 22:00 horas como parte de las medidas permanentes para disminuir la contaminación atmosférica.

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¿Qué autos no circulan este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este jueves deberán suspender su circulación los vehículos que tengan:

-Engomado verde

-Terminación de placas 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil cumple con esas características, lo más recomendable es buscar alternativas de movilidad como el transporte público, compartir vehículo, usar bicicleta o caminar en trayectos cortos.

Hoy No Circula jueves
No respetar el programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas de hasta 3,519 pesos. (Came)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Este jueves sí podrán circular sin restricciones:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos e híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni terminación 1 o 2

Antes de salir, conviene revisar tres elementos básicos de tu vehículo: el color del engomado, el holograma y el último número de la placa. Con esos datos puedes saber de inmediato si tienes permitido circular.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Hasta ahora, las autoridades no han declarado contingencia ambiental, por lo que únicamente se mantiene el esquema normal del programa.

En caso de que la calidad del aire empeore y se active una contingencia, el Doble Hoy No Circula entraría en vigor al día siguiente del anuncio oficial y no el mismo día en que se emite la alerta.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, el programa opera en las 16 alcaldías.

Mientras que en el Estado de México aplica en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, en los municipios de Toluca y Santiago Tianguistenco el programa también opera de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estas zonas, las multas comenzaron a aplicarse oficialmente desde el 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por no respetar el programa?

Ignorar el Hoy No Circula puede salir caro. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026, las sanciones económicas son las siguientes:

Multa mínima: 2,346 pesos

Multa máxima: 3,519 pesos

Estas sanciones se aplican a conductores que circulen durante el horario restringido sin encontrarse dentro de las excepciones permitidas.

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Recomendaciones antes de salir

Antes de arrancar el auto, vale la pena dedicar unos minutos a revisar:

El calendario vigente del Hoy No Circula

Los reportes de calidad del aire

Posibles contingencias o alertas ambientales

El objetivo del programa no solo es evitar multas, sino también reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. Confirmar si tu vehículo puede circular este jueves puede ayudarte a evitar gastos innecesarios y problemas durante el trayecto.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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