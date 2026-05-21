Hoy No Circula 21 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

Si este jueves 21 de mayo planeas salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, más vale que primero revises si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula se mantiene vigente en toda la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarlo puede traducirse en multas de hasta 3,519 pesos, además de posibles complicaciones viales y el envío del auto al corralón.
La restricción aplicará en un horario de 5:00 a 22:00 horas como parte de las medidas permanentes para disminuir la contaminación atmosférica.
Si tu automóvil cumple con esas características, lo más recomendable es buscar alternativas de movilidad como el transporte público, compartir vehículo, usar bicicleta o caminar en trayectos cortos.
¿Qué vehículos sí pueden circular?
Este jueves sí podrán circular sin restricciones:
-Vehículos con holograma 0 o 00
-Autos eléctricos e híbridos
-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni terminación 1 o 2
Antes de salir, conviene revisar tres elementos básicos de tu vehículo: el color del engomado, el holograma y el último número de la placa. Con esos datos puedes saber de inmediato si tienes permitido circular.
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
Hasta ahora, las autoridades no han declarado contingencia ambiental, por lo que únicamente se mantiene el esquema normal del programa.
En caso de que la calidad del aire empeore y se active una contingencia, el Doble Hoy No Circula entraría en vigor al día siguiente del anuncio oficial y no el mismo día en que se emite la alerta.
En la Ciudad de México, el programa opera en las 16 alcaldías.
Mientras que en el Estado de México aplica en los siguientes municipios:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Además, en los municipios de Toluca y Santiago Tianguistenco el programa también opera de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estas zonas, las multas comenzaron a aplicarse oficialmente desde el 1 de enero de 2026.
¿De cuánto es la multa por no respetar el programa?
Ignorar el Hoy No Circula puede salir caro. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026, las sanciones económicas son las siguientes:
Multa mínima: 2,346 pesos
Multa máxima: 3,519 pesos
Estas sanciones se aplican a conductores que circulen durante el horario restringido sin encontrarse dentro de las excepciones permitidas.
Antes de arrancar el auto, vale la pena dedicar unos minutos a revisar:
El calendario vigente del Hoy No Circula
Los reportes de calidad del aire
Posibles contingencias o alertas ambientales
El objetivo del programa no solo es evitar multas, sino también reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. Confirmar si tu vehículo puede circular este jueves puede ayudarte a evitar gastos innecesarios y problemas durante el trayecto.