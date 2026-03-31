"Hay una brecha que todavía es muy grande, muy marcada y que no ha cambiado nada en los últimos 40 años: es la brecha de participación en la economía.

"Las mujeres decidimos nuestra participación en la economía, nuestra carrera, nuestro trabajo conforme al trabajo de cuidados”, explica la diputada Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México, en entrevista a Expansión Política.

La legisladora coordina la construcción de la Ley del Sistema de Cuidados, la cual tiene tres objetivos principales: reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados, que ha recaído históricamente sobre los hombros de las mujeres.

“Lo principal que vamos a hacer con esta iniciativa es redistribuir esa carga de cuidados, que se redistribuya entre hombres y mujeres, pero que también el gobierno forme parte de las tareas de los cuidados para que entonces podamos tener las mujeres más tiempo de desarrollarnos en otras áreas”, explica la diputada de Morena.

El 20 de enero se presentaron los resultados de una encuesta previa para conocer las necesidades de cuidados en la Ciudad de México.

En la capital del país, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tiene la meta de instalar 200 centros de atención, conocidos como Casas de las 3R del Cuidado: 100 dentro de las Utopías y 100 más en zonas con mayores niveles de pobreza.

Actualmente funcionan dos: la Casa de las 3R ‘Ximena Guzmán’ en Cuauhtémoc y una más dentro de la Utopía Mixiuhca, en Iztacalco.

Estos espacios cuentan con comedores populares por 11 pesos cada ración, lavanderías públicas por un peso la carga de ropa. Cuentan también con casas de día para personas adultas mayores, así como espacios para la rehabilitación de personas con discapacidad, salas de infancias, spa y otros servicios gratuitos.