Cecilia Vadillo: “Vamos a redistribuir la carga de cuidados entre hombres, mujeres y gobierno”
La Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México busca equilibrar la carga del trabajo de cuidados y dar mayores oportunidades de desarrollo, especialmente a las mujeres, apunta la legisladora capitalina.
En México, las mujeres han ganado terreno en su educación y participación política, pero una desigualdad persiste: son menos activas en en la economía porque cargan con la responsabilidad de los trabajos de cuidados.
Esta diferencia se refleja en que al día de hoy 46% de las mujeres son económicamente activas, mientras que en hombres ese porcentaje se eleva al 75%. Es una brecha que se pretende cerrar a través de una nueva ley en la Ciudad de México, la cual será la base para establecer todo un sistema en el que estas tareas quedarán redistribuidas entre el Estado, la ciudadanía y también las empresas.
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"Hay una brecha que todavía es muy grande, muy marcada y que no ha cambiado nada en los últimos 40 años: es la brecha de participación en la economía.
"Las mujeres decidimos nuestra participación en la economía, nuestra carrera, nuestro trabajo conforme al trabajo de cuidados”, explica la diputada Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México, en entrevista a Expansión Política.
La legisladora coordina la construcción de la Ley del Sistema de Cuidados, la cual tiene tres objetivos principales: reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados, que ha recaído históricamente sobre los hombros de las mujeres.
“Lo principal que vamos a hacer con esta iniciativa es redistribuir esa carga de cuidados, que se redistribuya entre hombres y mujeres, pero que también el gobierno forme parte de las tareas de los cuidados para que entonces podamos tener las mujeres más tiempo de desarrollarnos en otras áreas”, explica la diputada de Morena.
En la capital del país, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tiene la meta de instalar 200 centros de atención, conocidos como Casas de las 3R del Cuidado: 100 dentro de las Utopías y 100 más en zonas con mayores niveles de pobreza.
Actualmente funcionan dos: la Casa de las 3R ‘Ximena Guzmán’ en Cuauhtémoc y una más dentro de la Utopía Mixiuhca, en Iztacalco.
Estos espacios cuentan con comedores populares por 11 pesos cada ración, lavanderías públicas por un peso la carga de ropa. Cuentan también con casas de día para personas adultas mayores, así como espacios para la rehabilitación de personas con discapacidad, salas de infancias, spa y otros servicios gratuitos.
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Este tipo de infraestructura quedará establecida en la ley y permitirá que parte de la carga de estas labores sean asumidas por el gobierno, lo que dará a principalmente a las mujeres más tiempo para su propio desarrollo o autocuidado.
“Tener un comedor comunitario te ahorra dos o tres horas de tu día: desde ir al súper, preparar la comida, lavar los platos; entonces tú vas al comedor comunitario por tu comida.
"Tener una lavandería pública por un peso permite que mientras llevas la ropa a lavar, dejes a tus hijas o hijos en la clase de baile y mientras tanto tú tienes tiempo para ti, para relajarte, para ir a practicar alguna actividad, para aprender algo”, detalla Vadillo.
Pero la Ley del Sistema de Cuidados va más allá, al establecer que todas las secretarías del Gobierno de la ciudad deberán guiarse desde una perspectiva de cuidados al diseñar obras, servicios y programas sobre movilidad, salud, educación y trabajo, entre otras áreas.
“No solo son las Utopías y las Casas de las 3R, el objetivo es que todo el gobierno tenga una perspectiva de cuidados. ¿Cómo? De entrada en el transporte público, es muy difícil en este momento transportar a una persona enferma.
"Necesitamos hacer que el Metro sea accesible para personas enfermas, para sillas de ruedas para que las personas que tienen alguna discapacidad se puedan mover solas”, detalla la legisladora.
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La ley establecerá la obligación de contar con programas enfocados en personas cuidadoras, tanto para quienes reciben un pago por su trabajo –como trabajadoras del hogar, niñeras– y aquellas que no reciben una remuneración, como quienes cuidan a sus hijos, padres o parejas.
También se reconoce la obligación del gobierno de apoyar con obras y programas a las personas con discapacidad para que tengan mayor autonomía, indica la legisladora de Morena.
Vadillo adelanta que la ley busca atender la necesidad de contar con una mayor oferta de cuidados para personas de la tercera edad. Sobre todo ante las perspectivas de envejecimiento de la población para las próximas décadas.
“En la Ciudad de México quienes más necesitan cuidados son los adultos mayores. Somos una población que está envejeciendo, tenemos que orientar –y así se plantea en la ley– que el enfoque sea intergeneracional y tener la infraestructura para las personas adultas mayores”, detalla la diputada.
Pese a representar el 23.9% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional –equivalente a 8 billones de pesos– según datos del INEGI, el trabajo de cuidados ha sido invisibilizado, lo que se pretende cambiar con la nueva legislación, al reconocer que es una responsabilidad no solo de las familias, también del Estado y de las empresas.
“Es una ley muy íntima, que nos toca a todas y todos porque todas y todos recibimos y damos cuidados, pero es algo que se da en el hogar, generalmente son trabajos domésticos y cuidados familiares, entonces ha estado invisibilizado por muchos años el trabajo de cuidados.
“Normalmente las leyes dicen ‘el presupuesto nunca puede ser menor al que ya está’ pero no, esta plantea que el presupuesto tiene que aumentar cada año”, apunta Vadillo.
La Ley del Sistema de Cuidados se elabora a partir de la iniciativa presentada por la mandataria capitalina, así como las iniciativas de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano, PAN y Morena.
Desde el Congreso también se salió a buscar la opinión de la ciudadanía en las calles, con mesas receptoras instaladas en espacios públicos como estaciones del Metro y plazas, así como un micrositio web. En la etapa de preconsulta, realizada en diciembre, participaron 3,042 personas.
El 17 de marzo comenzó la consulta ciudadana y el próximo 6 de abril arrancará la etapa deliberativa, para la cual se realizarán foros temáticos, en los que se espera la participación de personas cuidadoras, personas con discapacidad, adultos mayores e infancias, así como audiencias públicas en las 16 alcaldías.
“Estamos haciendo una consulta muy inclusiva, estamos buscando llegar a todas las personas en nuestra ciudad, hacer algo que no se había hecho antes que es preguntarle a las personas que cuidan, a las personas que reciben cuidados, qué necesitan”, señala Vadillo.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género afirma que se ha avanzado en el consenso sobre la Ley del Sistema de Cuidados con todos los grupos parlamentarios del Congreso capitalino, así como con organizaciones de la sociedad civil.
Vadillo proyecta realizar la última de las audiencias públicas el 9 de mayo, para tener listo el dictamen el 15 de mayo y votarla en el pleno antes del 31 de mayo, cuando termina el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la ciudad para crear las bases del Sistema de Cuidados en la ciudad
En el presente se está construyendo (el Sistema de Cuidados), pero es un tema que va a tomar muchos años y es muy importante sentar las visiones de este sistema, hacia dónde queremos que camine, cuáles son los objetivos, las metas, los principios que lo rigen.
Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso CDMX