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CDMX

Línea A del Metro opera con servicio provisional por rotura; estaciones cerradas y ajustes

La ruptura de una catenaria provocó cambios en la operación de esta línea del Metro; autoridades piden a usuarios prever retrasos en sus traslados.
mar 31 marzo 2026 02:52 PM
Línea A del Metro opera con servicio provisional por falla; ¿qué estaciones están cerradas y qué ajustes hay?
La Línea A del Metro de la Ciudad de México opera con servicio provisional. (Foto: @guiametromx

)

El servicio en la Línea A del Metro de la Ciudad de México presenta afectaciones este martes 31 de marzo debido a una falla en la infraestructura eléctrica, lo que obligó a las autoridades a implementar un servicio provisional en parte de la ruta.

A través de redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que actualmente los trenes operan de Pantitlán a Santa Marta en ambos sentidos, mientras se realiza la revisión de las instalaciones.

La interrupción fue provocada por la rotura de una catenaria, es decir, el sistema de cables que suministra energía eléctrica a los trenes.

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Estaciones sin servicio en la Línea A

Debido a esta situación, dos estaciones de la Línea A permanecen cerradas al público:

-Los Reyes

-La Paz

Las autoridades pidieron a los usuarios tomar previsiones y considerar rutas alternas mientras se realizan los trabajos para solucionar el problema.

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Metro trabaja para restablecer el servicio en la línea morada

El director del Metro, Adrián Rubalcava, explicó que el personal técnico ya se encuentra atendiendo la avería.

Según detalló, la falla se originó por la ruptura de una catenaria, lo que obligó a suspender la circulación de trenes en el tramo de Santa Marta a La Paz.

“Personal técnico del Sistema trabaja para atender la situación y restablecer el servicio lo antes posible”, señaló el funcionario, quien también pidió comprensión a los usuarios ante la contingencia.

Hasta el momento, el Metro de la Ciudad de México no ha informado cuánto tiempo podrían durar los trabajos de reparación, aunque aseguró que continuará actualizando la información a través de sus canales oficiales.

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Sistema de Transporte Colectivo Metro Ciudad de México

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