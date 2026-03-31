Línea A del Metro opera con servicio provisional por rotura; estaciones cerradas y ajustes

El servicio en la Línea A del Metro de la Ciudad de México presenta afectaciones este martes 31 de marzo debido a una falla en la infraestructura eléctrica, lo que obligó a las autoridades a implementar un servicio provisional en parte de la ruta.

A través de redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que actualmente los trenes operan de Pantitlán a Santa Marta en ambos sentidos, mientras se realiza la revisión de las instalaciones.

La interrupción fue provocada por la rotura de una catenaria, es decir, el sistema de cables que suministra energía eléctrica a los trenes.