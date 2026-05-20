Puntos afectados

Se prevé que la mega marcha cuya consigna principal es: “¡El campo se levanta, unidos somos más fuertes!”, avance a partir de las 09:00 horas (h) desde el Ángel de la Independencia rumbo a distintos puntos, entre los que se encuentran:

Senado de la República, ubicado sobre avenida Paseo de la Reforma 135, esquina con Insurgentes Centro, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Secretaría de Gobernación, cuya sede se encuentra sobre avenida Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Fiscalía General de la República, ubicada en Dr. Velasco 175, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Además de los transportistas y agricultores se sumarán contingentes de personas desaparecidas, madres buscadoras y ambientalistas.

Afectaciones en Metrobús

Hay modificaciones en el servicio de la Línea 7: De Peralvillo a Glorieta Cuitláhuac, por lo que se recomienda a los usuarios consultar en el siguiente enlace el estatus del servicio: https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB

¿Cuáles son sus exigencias?

Los inconformes exigen un cambio en la política de comercialización de granos, desvinculándose de los precios dictados por la Bolsa de Chicago, ya que los precios deben fijarse con base en el mercado nacional.

- Que los granos no se incluyan en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

- Que los precios de las cosechas garanticen la rentabilidad de la agricultura.

- Seguridad y vigilancia en carreteras por parte de la Guardia Nacional en tramos de alta siniestralidad y que se implementen paraderos vigilados con tecnología de rastreo y blindaje.

- Justicia para viudas y huérfanos de operadores y transportistas.

- Garantías líquidas para el pequeño transportista.

- Atención a casos de personas desaparecidas.

- Abasto de medicamentos en hospitales y clínicas.

- Pagos justos para trabajadores del sector educativo.

- Pensiones justas para los adultos mayores.

- Alto a la impunidad y la corrupción.