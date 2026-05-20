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CDMX

Mega marcha hoy en CDMX: calles cerradas, afectaciones y alternativas viales este 20 de mayo

Integrantes de la ANTAC y agricultores de distintos puntos del país prevén una mega marcha rumbo a las sedes de dependencias federales para exigir que se atiendan sus demandas.
mié 20 mayo 2026 08:13 AM
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Se prevé un día complicado en movilidad en la CDMX debido a la marcha que se llevará a cabo desde el Ángel de la Independencia a distintas dependencias federales. (Foto: iStock)

Integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano realizarán una mega marcha hoy en las principales avenidas de la CDMX con el objetivo de exigir a las autoridades federales que atiendan sus demandas como es la seguridad en las carreteras por donde transitan a diario, precios justos a sus productos y mayor apoyo económico al campo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX) informó sobre los puntos afectados, al mismo tiempo que sugiere vías alternas a los automovilistas que deseen transitar por los puntos en donde se prevé la presencia de manifestantes.

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Puntos afectados

Se prevé que la mega marcha cuya consigna principal es: “¡El campo se levanta, unidos somos más fuertes!”, avance a partir de las 09:00 horas (h) desde el Ángel de la Independencia rumbo a distintos puntos, entre los que se encuentran:

  • Senado de la República, ubicado sobre avenida Paseo de la Reforma 135, esquina con Insurgentes Centro, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Secretaría de Gobernación, cuya sede se encuentra sobre avenida Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Fiscalía General de la República, ubicada en Dr. Velasco 175, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Además de los transportistas y agricultores se sumarán contingentes de personas desaparecidas, madres buscadoras y ambientalistas.

Afectaciones en Metrobús

Hay modificaciones en el servicio de la Línea 7: De Peralvillo a Glorieta Cuitláhuac, por lo que se recomienda a los usuarios consultar en el siguiente enlace el estatus del servicio: https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB

¿Cuáles son sus exigencias?

Los inconformes exigen un cambio en la política de comercialización de granos, desvinculándose de los precios dictados por la Bolsa de Chicago, ya que los precios deben fijarse con base en el mercado nacional.

- Que los granos no se incluyan en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

- Que los precios de las cosechas garanticen la rentabilidad de la agricultura.

- Seguridad y vigilancia en carreteras por parte de la Guardia Nacional en tramos de alta siniestralidad y que se implementen paraderos vigilados con tecnología de rastreo y blindaje.

- Justicia para viudas y huérfanos de operadores y transportistas.

- Garantías líquidas para el pequeño transportista.

- Atención a casos de personas desaparecidas.

- Abasto de medicamentos en hospitales y clínicas.

- Pagos justos para trabajadores del sector educativo.

- Pensiones justas para los adultos mayores.

- Alto a la impunidad y la corrupción.

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Algunos de los contingentes provenientes de aproximadamente 28 estados de la República llegaron desde la noche del martes para concentrarse en el Monumento a la Revolución en la colonia Tabacalera.

Alternativas viales

- Circuito Interior

- Avenida Insurgentes

- Avenida Chapultepec

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Los integrantes de la ANTAC y agricultores informaron que se prevé solo una mega marcha este 20 de mayo en la que participen aproximadamente 5,000 personas; sin embargo, de no atenderse sus demandas amagan con regresar en junio para realizar bloqueos carreteros en el marco de la Copa Mundial de la FIFA.

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La ANTAC es una asociación civil que agrupa a transportistas y operadores de carga en el país, que tiene como objetivo principal representar y defender los intereses de los transportistas que recorren las carreteras y autopistas del país para el traslado de mercancías.

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Ciudad de México Agricultura

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