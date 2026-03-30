Hoy No Circula 30 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex el lunes

¿Qué autos no pueden circular este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este lunes deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con cualquiera de estas características:

-Engomado amarillo

-Terminación de placa 5 o 6

-Holograma 1 o 2

Si tu auto entra en este grupo, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

¿Qué autos sí pueden circular?

No todos los vehículos están sujetos a la restricción. Este lunes podrán circular sin problema:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado amarillo ni terminación de placa 5 o 6

Aun así, siempre es recomendable revisar tu holograma y placas antes de salir, especialmente si utilizas el automóvil a diario.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, no. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.

Sin embargo, conviene mantenerse atento a los reportes oficiales, ya que la calidad del aire puede cambiar durante el día. En caso de activarse medidas extraordinarias, como el Doble Hoy No Circula, estas entrarían en vigor hasta el martes, no el mismo lunes.