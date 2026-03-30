Hoy No Circula 30 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex el lunes

Si tienes planeado salir en auto este lunes 30 de marzo en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene hacer una pausa antes de encender el motor. Revisar cómo aplica el Hoy No Circula puede ahorrarte multas de hasta 3,519 pesos, además de evitar que tu vehículo termine en el corralón.
El programa estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que durante ese periodo los automovilistas deben respetar las restricciones correspondientes. Cumplir con la medida no solo protege tu bolsillo, también evita contratiempos en medio del tráfico cotidiano del Valle de México.
Si tu auto entra en este grupo, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.
¿Qué autos sí pueden circular?
No todos los vehículos están sujetos a la restricción. Este lunes podrán circular sin problema:
-Vehículos con holograma 0 o 00
-Autos eléctricos o híbridos
-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado amarillo ni terminación de placa 5 o 6
Aun así, siempre es recomendable revisar tu holograma y placas antes de salir, especialmente si utilizas el automóvil a diario.
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
Por ahora, no. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.
Sin embargo, conviene mantenerse atento a los reportes oficiales, ya que la calidad del aire puede cambiar durante el día. En caso de activarse medidas extraordinarias, como el Doble Hoy No Circula, estas entrarían en vigor hasta el martes, no el mismo lunes.
Circular cuando no te corresponde puede salir caro. Con el valor de la UMA vigente en 2026, las sanciones pueden ser:
Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos
A esto se suma el posible arrastre del vehículo al corralón, lo que incrementa considerablemente el costo final para el conductor.
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Consejos para evitar contratiempos
Antes de salir de casa, vale la pena tomar algunas precauciones sencillas:
-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula
-Revisar el reporte más reciente de calidad del aire
-Planear tus trayectos con anticipación
-Verificar engomado, holograma y terminación de placa
Cumplir con el programa no solo ayuda a evitar multas. También contribuye a reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana. A veces, una revisión rápida antes de arrancar puede ahorrarte tiempo, dinero y más de un dolor de cabeza.