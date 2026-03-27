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CDMX

Semana Santa: CDMX desplegará 10,000 policías y reforzará "Conduce sin Alcohol"

Entre este viernes 27 de marzo y hasta el próximo 12 de abril, en la Ciudad de México se realizará el “Operativo Semana Santa Seguro 2026” en el que se desplegarán 742 vehículos de seguridad.
vie 27 marzo 2026 05:36 PM
(Obligatorio)
En la alcaldía Gustavo A. Madero la jefa de Gobierno, Clara Brugada dio el banderazo de salida al “Operativo Semana Santa Seguro 2026”. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

Desde este viernes 27 de marzo y hasta el próximo 12 de abril, en la Ciudad de México se desplegarán 10,800 elementos de la Policía como parte del “Operativo Semana Santa Seguro 2026” que tiene como propósito garantizar la seguridad de los capitalinos y del más de medio millón de visitantes.

Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, dio el banderazo de salida del operativo, el cual también desplegará 742 vehículos, 15 motocicletas, 10 ambulancias, 10 moto ambulancias y un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

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“Todos ellos estarán realizando labores de vigilancia, prevención, y atención en accesos carreteros, zonas de alta afluencia, centros turísticos, espacios religiosos y también estarán muy presentes reforzando el sistema de transporte público como son el Metro otros medios de transporte”, informó el funcionario.

Se intensificará la presencia de elementos de seguridad en zonas comerciales, en zonas bancarias, transporte público. En apoyo al operativo se incorporarán fuerzas federales y la Fiscalía General de Justicia.

La Ciudad de México es la décimo segunda más violenta del país al concentrar 4% de los homicidios dolosos. En 2025, en la capital ocurrieron 758 de las 19,984 muertes violentas registradas en el país.

Vázquez informó que como parte de las medidas a tomar para el resguardo se reforzará el programa “Conduce sin alcohol”.

“Reforzaremos el programa Conduce Sin Alcohol con presencia estratégica en distintos puntos de la capital con el objetivo de salvar vidas y prevenir hechos de tránsito”, anotó.

La Policía Turística se desplegará en hoteles, museos y corredores gastronómicos para brindar orientación y protección a los turistas.

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Medio millón visitarán la CDMX la próxima semana

Al dar el banderazo de salida en la alcaldía Gustavo A. Madero, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la próxima semana se espera la llegada de medio millón de visitantes.

“Esta semana Santa se tiene calculado que llegarán más de medio millón de visitantes a la Ciudad de México, podamos tener la garantía de que van a llegar a una ciudad segura, a una ciudad en la que puedan vivir de distintas maneras”, informó.

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La mandataria capitalina aseguró que las vacaciones de Semana Santa podrán vivirse en paz.

“El mensaje que le damos a la ciudadanía es un mensaje de paz y de seguridad, el mensaje de que las tradiciones se podrán hacer con paz y seguridad”, dijo.

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La jefa de Gobierno informó que el próximo lunes dará detalles sobre el dispositivo especial que se implementará por la realización del Viacrucis en Iztapalapa, el cual fue reconocido como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

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Tags

Huatulco, Turismo, Hotel, Vacaciones, Semana Santa Clara Brugada

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