Semana Santa: CDMX desplegará 10,000 policías y reforzará "Conduce sin Alcohol"

“Todos ellos estarán realizando labores de vigilancia, prevención, y atención en accesos carreteros, zonas de alta afluencia, centros turísticos, espacios religiosos y también estarán muy presentes reforzando el sistema de transporte público como son el Metro otros medios de transporte”, informó el funcionario.

Se intensificará la presencia de elementos de seguridad en zonas comerciales, en zonas bancarias, transporte público. En apoyo al operativo se incorporarán fuerzas federales y la Fiscalía General de Justicia.

La Ciudad de México es la décimo segunda más violenta del país al concentrar 4% de los homicidios dolosos. En 2025, en la capital ocurrieron 758 de las 19,984 muertes violentas registradas en el país.

Vázquez informó que como parte de las medidas a tomar para el resguardo se reforzará el programa “Conduce sin alcohol”.

“Reforzaremos el programa Conduce Sin Alcohol con presencia estratégica en distintos puntos de la capital con el objetivo de salvar vidas y prevenir hechos de tránsito”, anotó.

#Importante | Por instrucciones de la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, arrancamos el despliegue del Operativo #SemanaSanta Segura 2026, en coordinación con las instancias del @GabSeguridadMX, la @FiscaliaCDMX y las 16 alcaldías de nuestra Ciudad.



Desde este 27 de marzo y hasta… pic.twitter.com/oas9GEw4Qv — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 27, 2026

La Policía Turística se desplegará en hoteles, museos y corredores gastronómicos para brindar orientación y protección a los turistas.

Te recomendamos: Semana Santa 2026: cuándo empiezan las vacaciones y cuáles son días oficiales Los mexicanos se caracterizan por tener en cuenta los días de vacaciones a lo largo del año y las de Semana Santa son unas de las más esperadas.

Medio millón visitarán la CDMX la próxima semana

Al dar el banderazo de salida en la alcaldía Gustavo A. Madero, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la próxima semana se espera la llegada de medio millón de visitantes.

“Esta semana Santa se tiene calculado que llegarán más de medio millón de visitantes a la Ciudad de México, podamos tener la garantía de que van a llegar a una ciudad segura, a una ciudad en la que puedan vivir de distintas maneras”, informó.