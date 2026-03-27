Anuncian paro de labores en la Cineteca Nacional por demanda de mejores condiciones laborales

Manifestación en la Cineteca Nacional

El paro de labores no se limitará a una sola sede, ya que los inconformes llaman a hacer paro de labores en los siguientes puntos:

Cineteca Nacional Xoco (Avenida México-Coyoacán).

Cineteca Nacional de las Artes (Cenart).

Cineteca Nacional Chapultepec.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX prevé que la concentración arranque a las 11:00 horas y finalice alrededor de las 18:00 horas.

Los manifestantes realizarán mesas de trabajo en donde sostendrán diálogos con especialistas en derecho laboral y organismos como el Imcine, Radio UNAM y Radio Educación. También habrá una conferencia de prensa Lectura del pliego petitorio y el manifiesto de la colectiva.

"No se descarta se sumen en apoyo integrantes de frentes y colectivas a favor de los derechos laborales y trabajadores del gremio cultural y cinematográfico", detalla la dependencia capitalina.

La Cineteca Nacional se ubica en la Avenida México Coyoacán No. 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez en la CDMX. Cuenta con 10 salas con nombres de directores de cine como Luis Buñuel, Alejandro Galindo, Ismael Rodríguez, Salvador Toscano, entre otros; además de un foro al aire libre.