Integrantes de la Colectiva Cineteca Nacional informaron sobre una serie de actividades en las sedes con el objetivo de manifestar su inconformidad porque las autoridades no han cumplido sus demandas de tener mejores condiciones laborales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó sobre la concentración que se llevará a cabo a partir de las 11:00 horas de este viernes 27 de marzo.
Anuncian paro de labores en la Cineteca Nacional por demanda de mejores condiciones laborales
Manifestación en la Cineteca Nacional
El paro de labores no se limitará a una sola sede, ya que los inconformes llaman a hacer paro de labores en los siguientes puntos:
- Cineteca Nacional Xoco (Avenida México-Coyoacán).
- Cineteca Nacional de las Artes (Cenart).
- Cineteca Nacional Chapultepec.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX prevé que la concentración arranque a las 11:00 horas y finalice alrededor de las 18:00 horas.
Los manifestantes realizarán mesas de trabajo en donde sostendrán diálogos con especialistas en derecho laboral y organismos como el Imcine, Radio UNAM y Radio Educación. También habrá una conferencia de prensa Lectura del pliego petitorio y el manifiesto de la colectiva.
"No se descarta se sumen en apoyo integrantes de frentes y colectivas a favor de los derechos laborales y trabajadores del gremio cultural y cinematográfico", detalla la dependencia capitalina.
La Cineteca Nacional se ubica en la Avenida México Coyoacán No. 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez en la CDMX. Cuenta con 10 salas con nombres de directores de cine como Luis Buñuel, Alejandro Galindo, Ismael Rodríguez, Salvador Toscano, entre otros; además de un foro al aire libre.
¿Qué exigen?
Exigen la renovación de contrataciones para servicios profesionales que las autoridades de la Secretaría de Cultura prometieron que sucederían de manera permanente para el periodo laboral de abril a diciembre 2026.
-Asignación de contratos por periodos de uno a tres años, notificación con 90 días de anticipación sobre la renovación o no de los contratos.
-Contratación de personal suficiente para cubrir la demanda laboral.
-Aumento de salarios.
-Establecimiento de jornadas de 40 horas con dos días de descanso a la semana y transparencia en la asignación de sueldos y presupuestos.
A través de sus redes sociales, la Colectiva refiere que hay precariedad laboral tanto de las personas con y sin prestaciones laborales.
Hicieron referencia a lo que manifestó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la Mañanera del Pueblo del 4 de marzo acerca de que a los trabajadores de honorarios de la Cineteca Nacional se les reconozca bajo la modalidad de “honorarios asimilados”, lo que significa que tengan prestaciones de ley. Ante ello, exigen que se establezca un plazo fijo.
Ahora, 52 años después, se reubica sobre la avenida México Coyoacán, y es una institución que forma parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.