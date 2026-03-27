Cómo descargar la boleta de calificaciones de la SEP 2026

¿Cómo descargar las boletas de la SEP?

Desde el portal Siged

Accede al siguiente link https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html Ingresa la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno y selecciona buscar.

Así podrás observar y descargar los resultados.

El Siged detalla que las calificaciones que se muestran en el portal son resultado de la integración de información que envían las autoridades educativas de los estados y de la CDMX.

En caso de que la información presentada no coincida con tus resultados obtenidos en el ciclo escolar o no esté disponible, por favor ponte en contacto con la autoridad de tu centro escolar. Además de que no sustituye al documento oficial que es entregado a los padres o tutores en los centros escolares.

En la página de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México

Accede a la página https://www.controlescolar.aefcm.gob.mx:8012/ConsultaBoleta/ Captura el CURP y la Clave de centro de trabajo (CCT). Si no tienes la clave puedes obtenerla en el directorio de escuelas de la autoridad en https://www.aefcm.gob.mx/gbmx/varios/localiza-escuela/index.html

Los padres de familia o quien esté consultando la boleta escolar, debe elegir el periodo actual que está cursando el alumno y descargar el archivo a la computadora.

En caso de que las autoridades educativas aún no suban a la plataforma las calificaciones, saldrá una leyenda en el portal con el siguiente mensaje.

"En caso de que la información presentada no coincida con tus resultados obtenidos en el ciclo escolar o no esté disponible, por favor ponte en contacto con la autoridad de tu centro escolar", sugiere el portal.