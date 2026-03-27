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México

Cómo descargar la boleta de calificaciones de la SEP 2026

Los padres y tutores de estudiantes de educación básica ya pueden descargar la boleta de calificaciones correspondiente al segundo trimestre del ciclo escolar 2025-2026.
vie 27 marzo 2026 01:29 PM
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Las boletas de calificaciones de los estudiantes de educación básica tuvieron un ajuste con la entrada de la Nueva Escuela Mexicana que arrancó durante el pasado sexenio. (Foto: AI Studio )

El periodo de entrega de las boletas con las calificaciones de los estudiantes de educación básica terminó, por lo que ahora se alistan para las vacaciones de Semana Santa. Los padres de familia y tutores tienen la opción de consultar las calificaciones en línea siguiendo los pasos que te detallamos.

Si deseas descargar la boleta de calificaciones, existen dos opciones: una es a través de la página del Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged), plataforma de la SEP para recabar, gestionar y difundir información del Sistema Educativo Nacional.

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¿Cómo descargar las boletas de la SEP?

Desde el portal Siged

  1. Accede al siguiente link https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html
  2. Ingresa la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno y selecciona buscar.

Así podrás observar y descargar los resultados.
El Siged detalla que las calificaciones que se muestran en el portal son resultado de la integración de información que envían las autoridades educativas de los estados y de la CDMX.

En caso de que la información presentada no coincida con tus resultados obtenidos en el ciclo escolar o no esté disponible, por favor ponte en contacto con la autoridad de tu centro escolar. Además de que no sustituye al documento oficial que es entregado a los padres o tutores en los centros escolares.

En la página de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México

  1. Accede a la página https://www.controlescolar.aefcm.gob.mx:8012/ConsultaBoleta/
  2. Captura el CURP y la Clave de centro de trabajo (CCT). Si no tienes la clave puedes obtenerla en el directorio de escuelas de la autoridad en https://www.aefcm.gob.mx/gbmx/varios/localiza-escuela/index.html

Los padres de familia o quien esté consultando la boleta escolar, debe elegir el periodo actual que está cursando el alumno y descargar el archivo a la computadora.

En caso de que las autoridades educativas aún no suban a la plataforma las calificaciones, saldrá una leyenda en el portal con el siguiente mensaje.

"En caso de que la información presentada no coincida con tus resultados obtenidos en el ciclo escolar o no esté disponible, por favor ponte en contacto con la autoridad de tu centro escolar", sugiere el portal.

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La leyenda que saldrá en caso de que aún no estén disponibles las calificaciones. (Foto: Captura de pantalla de https://www.controlescolar.aefcm.gob.mx/ https://www.controlescolar.aefcm.gob.mx/ https://www.controlescolar.aefcm.gob.mx/ https://www.controlescolar.aefcm.gob.mx/ )

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De acuerdo con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación , el calendario del ciclo escolar 2025-2026 tendrá 185 días, cinco menos que el periodo vigente, y será aplicable para educación preescolar, primaria y secundaria en toda la República.

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SEP Estudiantes

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