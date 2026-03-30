La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que un hombre murió, presuntamente al arrojarse desde lo alto de un edificio ubicado en Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
Muere hombre al caer del piso 21 en hotel de Paseo de la Reforma; impactó en el lobby
Según los primeros reportes, el incidente habría ocurrido en el piso 21 del hotel Sevilla Palace, donde el hombre se encontraba con sus maletas. Posteriormente, cayó al lobby del establecimiento, lo que provocó la intervención inmediata de personal de seguridad y autoridades.
Tras el suceso, se dio aviso al agente del Ministerio Público, quien coordina los servicios periciales correspondientes, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también realiza diligencias en el lugar.
Aunque los indicios sugieren que se trató de un salto intencional, se trata de información presunta, por lo que las autoridades llaman a esperar los resultados oficiales antes de sacar conclusiones.
La zona permanece acordonada mientras los peritos recaban evidencia y realizan el levantamiento del cuerpo, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho.
La #SSC informa:— SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 30, 2026
Policías de la #SSC tomaron conocimiento de una persona que perdió la vida, al parecer, al arrojarse del piso 21 de un edificio localizado en la avenida #PaseoDeLaReforma, de la colonia #Tabacalera, alcaldía @AlcCuauhtemocMx.
De acuerdo con los primeros… pic.twitter.com/DR7FxdnYGm
Segundo caso en lo que va de marzo en Reforma
Este incidente se convierte en el segundo caso de este tipo en lo que va del mes en Paseo de la Reforma . El pasado jueves 19 de marzo, una mujer falleció tras caer desde un balcón de la Torre Reforma Latino, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la mujer, de aproximadamente 35 años, presuntamente se lanzó desde el edificio, de 57 niveles y 246 metros de altura, que alberga oficinas de empresas como WeWork, Seguros Monterrey y Havas Media. El hecho ocurrió alrededor de las 13:44 horas, y los servicios de emergencia acudieron de inmediato.
La zona fue acordonada y se dio aviso al agente del Ministerio Público, mientras se realizaban los peritajes correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas que provocaron la caída.