Muere hombre al caer del piso 21 en hotel de Paseo de la Reforma; impactó en el lobby

Según los primeros reportes, el incidente habría ocurrido en el piso 21 del hotel Sevilla Palace, donde el hombre se encontraba con sus maletas. Posteriormente, cayó al lobby del establecimiento, lo que provocó la intervención inmediata de personal de seguridad y autoridades.

Tras el suceso, se dio aviso al agente del Ministerio Público, quien coordina los servicios periciales correspondientes, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también realiza diligencias en el lugar.

Aunque los indicios sugieren que se trató de un salto intencional, se trata de información presunta, por lo que las autoridades llaman a esperar los resultados oficiales antes de sacar conclusiones.

La zona permanece acordonada mientras los peritos recaban evidencia y realizan el levantamiento del cuerpo, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho.