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CDMX

Mujer cae de Torre Reforma Latino en la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que la mujer falleció tras caer de un balcón del edificio ubicado en Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc.
jue 19 marzo 2026 03:15 PM
Accidente en Reforma: muere mujer al caer de la Torre Reforma Latino en CDMX
(Google Maps)

Una mujer falleció este jueves tras caer del piso 11 de la Torre Reforma Latino, ubicada sobre la lateral de Paseo de la Reforma, casi esquina con la calle Belgrado, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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De acuerdo con la Secretaría, la mujer se lanzó desde un balcón del edificio, ubicado en el número 296 del Paseo de la Reforma. Aproximadamente a las 13:44 horas, servicios de emergencia se dirigieron al lugar.

La zona ya fue acordonada y se dio parte al agende del Ministerio Público para los peritajes correspondientes. Al momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima, ni dado más detalles sobre el incidente.

Versiones preliminares señalaron que se trataba de una mujer de aproximadamente 35 años, llamada Paula "N".

(Obligatorio)
Autoridades investigan el caso desde la Torre Reforma Latino (Rogelio Morales Ponce)

El edificio cuenta con 57 niveles y 246 metros de altura. Su espacio comprende 45,000 metros cuadrados rentables, más 2,500 metros cuadrados destinados a áreas de comercio.

De acuerdo con FUNO, las marcas principales con oficinas en el edificio son WeWork, Seguros Monterrey, Grupo TMM, Havas Media e IOS Offices.

Nota en desarrollo.

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Ciudad de México Catástrofes y accidentes

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