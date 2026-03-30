Conductores de Uber realizan marcha hoy, 30 de marzo en CDMX: calles bloqueadas y alternativas viales

Marcha contra cobros de Uber

Conductores de plataformas planean iniciar una protesta desde las 8 am en las calles de la alcaldía Miguel Hidalgo debido a los cobros y retenciones que les realiza Uber.

La manifestación estará dividida en dos contingentes, uno que sale de avenida Reforma con destino a las oficinas de Uber en la calle de Hamburgo 205, y otro que se dirigirá hacia el área corporativa de Lomas de Chapultepec.

Los manifestantes exigen una mesa de dialogo, ya que aseguran que se les retira mas del 25% del cobro a los pasajeros, así como el derecho a prestar sus servicios en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Calles afectadas

Las vialidades donde hay bloqueos hoy por conductores de Uber son las siguientes:

Glorieta del Ángel de la Independencia

Calle Hamburgo, col. Juárez,

Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho

🚨🚗 Conductores de plataformas se movilizarán el 30 de marzo en CDMX.



📍 Ángel de la Independencia

⏰ 8:00 AM



⚠️ Afectaciones en Reforma, Periférico y Polanco.



👉 Toma precauciones. pic.twitter.com/VOzzHa8MuW — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) March 30, 2026

Alternativas viales

En caso de que estés por transitar en la zona afectada puedes considerar Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Avenida Insurgentes y Ribera de San Cosme.