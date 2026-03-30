Conductores de Uber realizan marcha hoy, 30 de marzo en CDMX: calles bloqueadas y alternativas viales

Las marchas y el cierre de vialidades en la Ciudad de México no tienen descanso ni en Semana Santa. Y si tienes contemplado salir de paseo por la capital del país te sugerimos considerar las concentraciones que habrá la mañana y tarde de este lunes 30 de marzo.
Choferes de Uber protestan en la CDMX por altas retenciones hoy 30 de marzo
Marcha contra cobros de Uber
Conductores de plataformas planean iniciar una protesta desde las 8 am en las calles de la alcaldía Miguel Hidalgo debido a los cobros y retenciones que les realiza Uber.
La manifestación estará dividida en dos contingentes, uno que sale de avenida Reforma con destino a las oficinas de Uber en la calle de Hamburgo 205, y otro que se dirigirá hacia el área corporativa de Lomas de Chapultepec.
Los manifestantes exigen una mesa de dialogo, ya que aseguran que se les retira mas del 25% del cobro a los pasajeros, así como el derecho a prestar sus servicios en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Calles afectadas
Las vialidades donde hay bloqueos hoy por conductores de Uber son las siguientes:
Glorieta del Ángel de la Independencia
Calle Hamburgo, col. Juárez,
Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho
🚨🚗 Conductores de plataformas se movilizarán el 30 de marzo en CDMX.— Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) March 30, 2026
📍 Ángel de la Independencia
⏰ 8:00 AM
⚠️ Afectaciones en Reforma, Periférico y Polanco.
👉 Toma precauciones. pic.twitter.com/VOzzHa8MuW
Alternativas viales
En caso de que estés por transitar en la zona afectada puedes considerar Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Avenida Insurgentes y Ribera de San Cosme.