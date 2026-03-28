Muere aficionado en el Estadio Banorte previo al partido México vs Portugal

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) informó a través de su cuenta en 𝕏, que se atendió a la víctima mortal.

“En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida”, detalló la dependencia capitalina.

De acuerdo con versiones preliminares, se trata de un hombre de entre 25 a 27 años de edad aproximadamente; sin embargo, serán las autoridades de la CDMX quienes ofrezcan más detalles al respecto.

La #SSC informa: En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico , un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/DeCKWqEi13 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

Desafortunadamente una persona murió al caer al vacío cuándo se encontraba en zona de palcos del estadio Banorte. Se trata de un masculino de 25 años. pic.twitter.com/UPUGyvpFYB — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) March 29, 2026

Un aficionado mexicano anima durante un partido amistoso internacional entre México y Portugal en el Estadio Banorte el 28 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, México. (Foto: Rodrigo Oropeza/Getty Images)

Previamente, en las inmediaciones del Estadio Banorte se registraron manifestaciones por parte de diversos colectivos como ladres buscadoras , que pegaron fichas de búsqueda de sus familiares, otros activistas protestaron también por el derecho al agua. Habitantes de Santa Úrsula, donde se ubica el estadio, reclaman que las obras por el Mundial de Futbol 2026 está dejando a las colonias aledañas sin agua.

Un grupo adicional se manifestó por la liberación de Palestina, que mantiene un conflicto armado con Israel.

Además, colectivos como yo por las 40 horas, manifestaron a través de sus redes sociales que elementos de la SSC los encapsularon cuando realizaban una manifestación pacífica contra la falta de acceso a la vivienda en la CDMX, la gentrificación y obras que solo benefician a algunos rumbo al Mundial de Futbol 2026.