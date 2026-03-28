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CDMX

Muere aficionado en el Estadio Banorte previo al partido México vs Portugal

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó el deceso del aficionado que intentó pasar de una zona del Estadio Banorte a otra, previo al encuentro de futbol entre México vs Portugal.
sáb 28 marzo 2026 06:57 PM
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La imagen corresponde a el 27 de marzo de 2026, un día antes del partido entre la selección de México vs la de Portugal.
 (Foto: AFP)

La reinauguración del Estadio Azteca, ahora rebautizado como Estadio Banorte se vio afectado con un lamentable hecho, tras la muerte de una aficionado previo al partido entre la selección mexicana contra la de Portugal, de acuerdo con lo que informaron autoridades de la CDMX.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) informó a través de su cuenta en 𝕏, que se atendió a la víctima mortal.

“En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida”, detalló la dependencia capitalina.

De acuerdo con versiones preliminares, se trata de un hombre de entre 25 a 27 años de edad aproximadamente; sin embargo, serán las autoridades de la CDMX quienes ofrezcan más detalles al respecto.

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CDMX

México vs Portugal: Horario, sede, rutas de acceso y lo que puedes llevar al Estadio Banorte

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Un aficionado mexicano anima durante un partido amistoso internacional entre México y Portugal en el Estadio Banorte el 28 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, México. (Foto: Rodrigo Oropeza/Getty Images)

Previamente, en las inmediaciones del Estadio Banorte se registraron manifestaciones por parte de diversos colectivos como ladres buscadoras , que pegaron fichas de búsqueda de sus familiares, otros activistas protestaron también por el derecho al agua. Habitantes de Santa Úrsula, donde se ubica el estadio, reclaman que las obras por el Mundial de Futbol 2026 está dejando a las colonias aledañas sin agua.

Un grupo adicional se manifestó por la liberación de Palestina, que mantiene un conflicto armado con Israel.

Además, colectivos como yo por las 40 horas, manifestaron a través de sus redes sociales que elementos de la SSC los encapsularon cuando realizaban una manifestación pacífica contra la falta de acceso a la vivienda en la CDMX, la gentrificación y obras que solo benefician a algunos rumbo al Mundial de Futbol 2026.

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¿Cómo es el Estadio Banorte?

El estadio que se ubica sobre Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, acaldía Coyoacán, es un recinto incluyente, cuenta con rampas y lugares especiales, también maneja ciertos beneficios y una serie de pases para personas con capacidades diferentes. En su página oficial detalla que los niños que miden más de 80 cm de estatura ya pagan boleto, de acuerdo con su sitio oficial.

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Las zonas del Estadio Banorte (Foto: Captura de pantalla https://www.estadiobanorte.com .)

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Operativo por el partido entre México vs Portugal

El gobierno de la CDMX implementó un operativo integral en el que participaron distintas dependencias, entre ellas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, que entre las recomendaciones que realizó fue no subir a bardas, marquesinas, barandales o templetes.

  • Usa ropa y calzado cómodo.
  • Ubica las salidas o rutas de emergencia.
  • Respeta las señalizaciones del lugar y al personal de seguridad.
  • Evita llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio y punzocortantes.
  • Acuerda con tus amigos o familiares un punto de reunión.
  • No subas a bardas, marquesinas, barandales o templetes.
  • En caso de que haya condiciones de riesgo o inseguras, retírate del lugar
  • Si presencias o eres víctima de un delito, acude con la o el oficial más cercano.
  • Evita aglomeraciones y desaloja el inmueble de forma ordenada.
  • Verifica que cuentes con todas tus pertenencias.

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