Este sábado 28 de marzo se llevará a cabo la reinauguración del Estadio Azteca, hoy llamado Estadio Banorte, con un partido entre la selección de México contra la de Portugal, por lo que las autoridades de la CDMX implementaron un operativo de seguridad y de transporte para los asistentes al recinto que permaneció cerrado por dos años por remodelaciones.
México vs Portugal: Horario, sede, rutas de acceso y lo que puedes llevar al Estadio Banorte
¿Cómo llegan las selecciones?
El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, confirmó que Tala Rangel será el portero titular, y esta noche Álvaro Fidalgo podría hacer su debut con la Selección, además de que celebraron a través de su cuenta en 𝕏 el regreso al mejor conocido como Estadio Azteca.
En tanto, el director técnico de la selección de Portugal, Roberto Martínez, logró cosechar un récord de 4 ganados, 1 empate y solo 1 derrota. Su último partido fue ante Armenia, donde concretó una escandalosa goleada de 9-1. Y llegan como primer lugar Grupo F en las Eliminatorias de UEFA.
Horario y sede del partido de futbol
El partido está previsto que arranque a las 19:00 horas en el Ea¡stadio Banorte y podrá seguirse la transmisión en los canales abiertos del Canal 5, Azteca Deportes, TUDN (también en su app), así como en streaming por ViX y Univision.
¡Regresamos a casa! 💚
El @EstadioBanorte volverá a latir con lo más importante: con ustedes Incondicionales. ✨
Será un regreso histórico… Un reencuentro de una pasión que nunca dejó de existir. 🇲🇽 #SomosMéxico pic.twitter.com/jywDuGZ4Ch
— Selección Nacional (@miseleccionmx) March 27, 2026
O 𝗣𝗮𝘀𝘀𝗼 𝗡𝘂́𝗺𝗲𝗿𝗼 𝟭 da nossa preparação para o Mundial 📍🗺️ #VaiDarPortugal | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2N8YKnRar3
— Portugal (@selecaoportugal) March 28, 2026
Calles cerradas
El operativo de movilidad arrancará desde las 06:00 horas el sábado 28 de marzo con acceso parcial únicamente para proveedores y tránsito local.
El cierre total a vehículos que no están autorizados comenzará a partir de las 13:00 horas en el perímetro inmediato del estadio.
Acoxpa estará cerrada completamente desde el medio día y hasta aproximadamente medianoche (tres horas después del evento).
Vialidades afectadas con cierre total:
• Acoxpa (de Miramontes a Tlalpan)
• Viaducto Tlalpan desde el bajo puente con Calzada de Tlalpan
• Accesos a Acoxpa desde Viaducto Tlalpan
• Calzada de Tlalpan (zona cercana)
• Periférico Sur (zona estadio) • Avenida Santa Úrsula y calles cercanas
• Avenida San Alejandro • Calles Tlalmanco, Buenavista y Abasolo.
"Se llevarán a cabo cortes y desvíos a la circulación vehicular, en distintos horarios en la avenida Santa Úrsula, el Anillo Periférico, la avenida del Imán y Gran Sur, y la calzada de Tlalpan", informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX en un comunicado .
No habrá estacionamiento
Se habilitarán estacionamientos remotos donde los aficionados podrán dejar sus vehículos y a partir de esos puntos trasladarse al estadio en autobuses oficiales. Este servicio estará disponible de ida y vuelta con cupo limitado a pasajeros sentados a inicia cuatro horas antes del partido, es decir a partir de las 15:00 horas (h). El traslado será hacia la zona del estadio, y las ubicaciones disponibles son las siguientes:
- Auditorio Nacional
- Plaza Carso
- Six Flags
- Centro Comercial Santa Fe
- Parque Ecológico Xochimilco
Objetos no permitidos en el Estadio Banorte
No se permitirá el ingreso si se detectan carteles o mantas con mensajes ofensivos, discriminatorios o que inciten a la violencia.
Palos, astas,tubos, herramientas, bastones para celular o algún otro objeto que se utilice para lanzarse.
Alcohol, botellas, latas, termos, hielos o alimentos externos, y objetos para formar figuras desde las gradas sin autorización.
Accesos peatonales
La Secretaría de Gobierno de la CDMX informó que habrá siete accesos peatonales ubicados en los siguientes puntos:
1.- San Guillermo y Rey Papatzin
2.- Parque Cantera
3.- Circuito Estadio Azteca
4.- Periférico y Renato Leduc
5.- Periférico y Calzada de Tlalpan
6.- Paseo Acoxpa, y
7.-Calzada del Hueso y Calzada de Tlalpan.
También habrá un acceso flotante en Bajo Puente-Circuito Azteca, en todos los cuales habrá presencia de personal operativo para orientar, agilizar el ingreso y garantizar condiciones de seguridad.
Asimismo, se instalarán dos puestos de mando: uno en la entrada principal del recinto, sobre Calzada de Tlalpan, y otro en el Acceso 8, ubicado en Circuito Estadio Azteca.
¿Cómo es el Estadio Banorte?
El estadio que se ubica sobre Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, acaldía Coyoacán, es un recinto incluyente, cuenta con rampas y lugares especiales, también maneja ciertos beneficios y una serie de pases para personas con capacidades diferentes. En su página oficial detalla que los niños que miden más de 80 cm de estatura ya pagan boleto, de acuerdo con su sitio oficial.
¿Qué no puedo llevar al Estadio Banorte?
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX hace las siguientes recomendaciones:
- Usa ropa y calzado cómodo.
- Ubica las salidas o rutas de emergencia.
- Respeta las señalizaciones del lugar y al personal de seguridad.
- Evita llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio y punzocortantes.
- Acuerda con tus amigos o familiares un punto de reunión.
- No subas a bardas, marquesinas, barandales o templetes.
- En caso de que haya condiciones de riesgo o inseguras, retírate del lugar
- Si presencias o eres víctima de un delito, acude con la o el oficial más cercano.
- Evita aglomeraciones y desaloja el inmueble de forma ordenada.
- Verifica que cuentes con todas tus pertenencias.
Vigilancia de comercios alrededor del Estadio Banorte
- Inhibir la venta de alcohol a menores de edad: Se realizarán recorridos y visitas para prevenir y evitar la venta de bebidas alcohólicas a personas menores de edad.
- Prohibición de venta de bebidas alcohólicas en envase abierto: Se recuerda que está estrictamente prohibida la venta de alcohol en envase abierto expresamente en tiendas de abarrotes y de autoservicio, así como su consumo en la vía pública.
- Cumplimiento de horarios y disposiciones legales: Se vigilará que los establecimientos respeten los horarios permitidos y operen conforme a la normatividad vigente; no se permitirá la operación de establecimientos que propicien conductas que alteren el orden público o generen disturbios.