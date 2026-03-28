México vs Portugal: Horario, sede, rutas de acceso y lo que puedes llevar al Estadio Banorte

Calles cerradas

El operativo de movilidad arrancará desde las 06:00 horas el sábado 28 de marzo con acceso parcial únicamente para proveedores y tránsito local.

El cierre total a vehículos que no están autorizados comenzará a partir de las 13:00 horas en el perímetro inmediato del estadio.

Acoxpa estará cerrada completamente desde el medio día y hasta aproximadamente medianoche (tres horas después del evento).

Vialidades afectadas con cierre total:

• Acoxpa (de Miramontes a Tlalpan)

• Viaducto Tlalpan desde el bajo puente con Calzada de Tlalpan

• Accesos a Acoxpa desde Viaducto Tlalpan

• Calzada de Tlalpan (zona cercana)

• Periférico Sur (zona estadio) • Avenida Santa Úrsula y calles cercanas

• Avenida San Alejandro • Calles Tlalmanco, Buenavista y Abasolo.

"Se llevarán a cabo cortes y desvíos a la circulación vehicular, en distintos horarios en la avenida Santa Úrsula, el Anillo Periférico, la avenida del Imán y Gran Sur, y la calzada de Tlalpan", informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX en un comunicado .

No habrá estacionamiento

Se habilitarán estacionamientos remotos donde los aficionados podrán dejar sus vehículos y a partir de esos puntos trasladarse al estadio en autobuses oficiales. Este servicio estará disponible de ida y vuelta con cupo limitado a pasajeros sentados a inicia cuatro horas antes del partido, es decir a partir de las 15:00 horas (h). El traslado será hacia la zona del estadio, y las ubicaciones disponibles son las siguientes:

Auditorio Nacional

Plaza Carso

Six Flags

Centro Comercial Santa Fe

Parque Ecológico Xochimilco

Objetos no permitidos en el Estadio Banorte

No se permitirá el ingreso si se detectan carteles o mantas con mensajes ofensivos, discriminatorios o que inciten a la violencia.

Palos, astas,tubos, herramientas, bastones para celular o algún otro objeto que se utilice para lanzarse.

Alcohol, botellas, latas, termos, hielos o alimentos externos, y objetos para formar figuras desde las gradas sin autorización.

Accesos peatonales

La Secretaría de Gobierno de la CDMX informó que habrá siete accesos peatonales ubicados en los siguientes puntos:

1.- San Guillermo y Rey Papatzin

2.- Parque Cantera

3.- Circuito Estadio Azteca

4.- Periférico y Renato Leduc

5.- Periférico y Calzada de Tlalpan

6.- Paseo Acoxpa, y

7.-Calzada del Hueso y Calzada de Tlalpan.

También habrá un acceso flotante en Bajo Puente-Circuito Azteca, en todos los cuales habrá presencia de personal operativo para orientar, agilizar el ingreso y garantizar condiciones de seguridad.

Asimismo, se instalarán dos puestos de mando: uno en la entrada principal del recinto, sobre Calzada de Tlalpan, y otro en el Acceso 8, ubicado en Circuito Estadio Azteca.

¿Cómo es el Estadio Banorte?

El estadio que se ubica sobre Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, acaldía Coyoacán, es un recinto incluyente, cuenta con rampas y lugares especiales, también maneja ciertos beneficios y una serie de pases para personas con capacidades diferentes. En su página oficial detalla que los niños que miden más de 80 cm de estatura ya pagan boleto, de acuerdo con su sitio oficial.