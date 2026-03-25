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CDMX

¿Irás al Estadio Banorte a ver el México vs. Portugal? Evita llevar tu automóvil

Los habitantes y visitantes al Estadio Banorte verán afectada la movilidad en automóviles debido a que no habrá estacionamientos públicos el sábado 28 de marzo previo al partido México vs Portugal.
mié 25 marzo 2026 09:19 AM
Sábado de caos por el partido México vs. Portugal: calles cerradas en el Estadio Banorte y alternativas viales
Vista del Estadio Banorte, mejor conocido por su antiguo nombre, Estadio Azteca. La imagen corresponde al 23 de marzo de 2026. (Foto: Héctor Vivas/Getty Images)

La Federación Mexicana de Futbol informó al público que asistirá al partido de México vs. Portugal en el Estadio Banorte que tomen sus precauciones, debido a que no habrá estacionamiento para el público en general en las inmediaciones del inmueble deportivo ubicado en la alcaldía Coyoacán en la CDMX.

Este operativo también servirá como un simulacro previo a la inauguración del Mundial de Futbol 2026 que se llevará a cabo el 11 de junio de 2026.

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“El acceso vehicular estará restringido únicamente a vehículos autorizados, incluidos los de los habitantes de la zona (tránsito local, por lo que te invitamos a planear tu llegada con anticipación y utilizar las alternativas de transporte disponibles”, detalló a través de su cuenta en 𝕏.

Calles cerradas

El operativo de movilidad arrancará desde las 06:00 horas el sábado 28 de marzo con acceso parcial únicamente para proveedores y tránsito local.

El cierre total a vehículos que no están autorizados comenzará a partir de las 13:00 horas en el perímetro inmediato del estadio.

Acoxpa estará cerrada completamente desde el medio día y hasta aproximadamente medianoche (tres horas después del evento).

Vialidades afectadas con cierre total:

• Acoxpa (de Miramontes a Tlalpan)

• Viaducto Tlalpan desde el bajo puente con Calzada de Tlalpan

• Accesos a Acoxpa desde Viaducto Tlalpan

• Calzada de Tlalpan (zona cercana)

• Periférico Sur (zona estadio) • Avenida Santa Úrsula y calles cercanas

• Avenida San Alejandro • Calles Tlalmanco, Buenavista y Abasolo.

"Se llevarán a cabo cortes y desvíos a la circulación vehicular, en distintos horarios en la avenida Santa Úrsula, el Anillo Periférico, la avenida del Imán y Gran Sur, y la calzada de Tlalpan", informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX en un comunicado .

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Servicio Park & Ride

Se habilitarán estacionamientos remotos donde los aficionados podrán dejar sus vehículos y a partir de esos puntos trasladarse al estadio en autobuses oficiales. Este servicio estará disponible de ida y vuelta con cupo limitado a pasajeros sentados a inicia cuatro horas antes del partido, es decir a partir de las 15:00 horas (h). El traslado será hacia la zona del estadio, y las ubicaciones disponibles son las siguientes:

  • Auditorio Nacional
  • Plaza Carso
  • Six Flags
  • Centro Comercial Santa Fe
  • Parque Ecológico Xochimilco

Alternativas viales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX recomendó a los automovilistas alternativas viales según el punto de origen y son las siguientes:

Al norte

  • División del Norte
  • Miguel Ángel de Quevedo
  • Circuito Interior

Sur

  • Anillo Periférico
  • San Fernando
  • Insurgentes

Oriente

  • Miramontes
  • Eje 3 Cafetales
  • Canal Nacional

Poniente

  • Avenida Universidad
  • Insurgentes
  • Revolución

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Puntos permitidos para apps de movilidad

En caso de las personas que decidan tomar un taxi de aplicación, debe considerar que los puntos de descenso permitidos son los siguientes:

  • Viaducto Tlalpan
  • Renato Leduc (por Periférico).
  • Paseo Acoxpa

Las autoridades determinaron que los accesos peatonales serán únicamente a personas que muestren su boleto para el partido de futbol que arrancará a las 19:00 horas.

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Accesos peatonales a quienes cuenten con boletos para el partido del futbol. (Foto: FMF)

Vehículos autorizados

-Personal o asistente acreditados por el Estadio Banorte

- Residentes con tarjetón de la alcaldía Coyoacán

- Servicios de salud autorizados

-Vehículos de emergencia y oficiales

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Servicio Ride

Los puntos de acceso de la CDMX hacia el estadio será desde los siguientes puntos:

-Bellas Artes

-Estadio Olímpico Universitario

-Chapultepec

-Polanco

-Reforma

-Hidalgo

-Izazaga

En este servicio, los autobuses permitirán que haya pasajeros sentados y de pie, contará con salidas continuas cada 15 minutos a partir de las 15: h. En la ruta habrá conexicones con estaciones del Metro, Metrobús y Trolebús.

Tanto el servicio de Park & Ride y de Ride los ofrecen los autobuses del RTP y del Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX al límite de la última milla en dos zonas, de ahí, el acceso será peatonal.

Como parte del operativo implementado por autoridades de la CDMX, se desplegarán 4,613 policías de la SSC- CDMX para labores de vigilancia dentro y fuera del estadio; 2 mil elementos de la Policía Auxiliar y 800 policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

Habrá drones de la Unidad Águila, ambulancias, motoambulancias del ERUM y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

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Copa Mundial Ciudad de México

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