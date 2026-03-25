Sábado de caos por el partido México vs. Portugal: calles cerradas en el Estadio Banorte y alternativas viales

“El acceso vehicular estará restringido únicamente a vehículos autorizados, incluidos los de los habitantes de la zona (tránsito local, por lo que te invitamos a planear tu llegada con anticipación y utilizar las alternativas de transporte disponibles”, detalló a través de su cuenta en 𝕏.

Calles cerradas

El operativo de movilidad arrancará desde las 06:00 horas el sábado 28 de marzo con acceso parcial únicamente para proveedores y tránsito local.

El cierre total a vehículos que no están autorizados comenzará a partir de las 13:00 horas en el perímetro inmediato del estadio.

Acoxpa estará cerrada completamente desde el medio día y hasta aproximadamente medianoche (tres horas después del evento).

Vialidades afectadas con cierre total:

• Acoxpa (de Miramontes a Tlalpan)

• Viaducto Tlalpan desde el bajo puente con Calzada de Tlalpan

• Accesos a Acoxpa desde Viaducto Tlalpan

• Calzada de Tlalpan (zona cercana)

• Periférico Sur (zona estadio) • Avenida Santa Úrsula y calles cercanas

• Avenida San Alejandro • Calles Tlalmanco, Buenavista y Abasolo.

"Se llevarán a cabo cortes y desvíos a la circulación vehicular, en distintos horarios en la avenida Santa Úrsula, el Anillo Periférico, la avenida del Imán y Gran Sur, y la calzada de Tlalpan", informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX en un comunicado .