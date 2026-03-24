Los vendedores ‘torean’ a las autoridades

En el caso del corredor peatonal Francisco I. Madero, que conecta al Palacio de Bellas Artes con el Zócalo capitalino, se puede ver a vendedores ambulantes conocidos como ‘toreros’, quienes ofrecen mercancías como peluches, bolsas de mano, juguetes, ropa de manta, playeras y llaveros con motivos de México y del propio Mundial de Futbol, entre otras mercancías.

Un comerciante vende peluches a las personas sobre el corredor peatonal Francisco I. Madero, transitado por alrededor de 300,000 personas al día. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

Al menos 37 vendedores ofrecen de forma intermitente sus productos sobre esta calle peatonal, como se pudo detectar en un recorrido realizado por Expansión Política. Se suman alrededor de 15 puestos de personas en sillas de ruedas que venden botanas, gorros y recuerdos para turistas.

En estas calles jóvenes se dedican a vigilar y ante la llegada de personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública avisan por radio a los vendedores para que recojan sus mercancías, que guardan en bolsas e incluso en las propias lonas que usan para exhibirlas sobre el piso y 'desaparecer'.

Tras esperar unos minutos hasta que las autoridades se retiran, vuelven a colocarse de nuevo y regresar a vender.

Urgen censo de comerciantes

Para lograr un reordenamiento duradero del comercio en vía pública en el Centro Histórico, el presidente de ProCentrhico A.C. asegura que es necesario conocer un padrón real de personas que trabajan vendiendo en las calles de esta zona de la ciudad.

“Necesitamos conocer en un inicio un padrón real porque los números que presentan en la Subsecretaría de Gobierno no coinciden con el número real de vendedores ambulantes”, sostiene Gazal.

La Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento en Vía Pública tenía registrados 11,542 puntos de comercio informal en el Centro Histórico hasta febrero de 2022, sin embargo, la propia Secretaría de Gobierno capitalina reconoce que solo cuenta con registros parciales.

“La naturaleza informal de esta ocupación dificulta un registro preciso y sistematizado. Aunque el comercio en vía pública es una actividad importante, tanto para hombres como para mujeres en la CDMX, no hay un censo público y oficial que detalle las cifras exactas para cada género en los perímetros A y B del Centro Histórico. Las autoridades de la CDMX tienen registros parciales”, apunta la Secretaría de Gobierno en un diagnóstico publicado en la Gaceta Oficial.