Policías de CDMX se capacitan para atender protocolos del ''Plan Kukulkán'' en Mundial 2026

De acuerdo autoridades, el objetivo de las capacitaciones es robustecer la coordinación interinstitucional en condiciones de un entorno simulado, y la unificación de criterios para la aplicación de los protocolos de actuación del ''Plan Kukulcán''.

Junto a los elementos de la capital participaron oficiales del Estado de México e el curso denominado “Ejercicio Ollamani”.

El Mundial de Futbol se llevará a cabo en México en junio de este año. (Foto: Especial )

Esta capacitación se llevó a cabo del 11 al 19 de marzo de 2026, en dos fases, la primera en la Escuela Superior de Guerra, ubicada en la avenida San Jerónimo, de la colonia San Jerónimo Lídice, en la alcaldía La Magdalena Contreras bajo la modalidad de “Gabinete” los días del 11 al 13 de marzo de 2026 de 8 a 18 horas.

La segunda fase consistió en actividades prácticas y tuvo como sede el Campo Militar Estratégico Conjunto Número 37-D “General de División P.A. Alfredo Lezama Álvarez”, en Santa Lucía, Estado de México, del 16 al 19 de marzo en el horario de 8 a 18 horas.

En el lugar, el personal de la Dirección General de la Policía Cibernética realizó los ejercicios simulados de secuestro y traza de interés a una aeronave, detención y traslado de rehén (es), así como Centro de Comando y Control (C2) que les permitirá tener una respuesta ante una situación real.

23 grupos formarán parte de las estrategias de seguridad del ''Plan Kukulkán''. (Foto: Especial )

Asimismo, los uniformados de la Policía Metropolitana pusieron en práctica lo aprendido en el ejercicio localización de un artefacto explosivo en el estacionamiento del Estadio Ciudad de México -antes Estadio Azteca-, protección antidrones y evaluación aeromédica.

Durante esta capacitación, los efectivos también aprendieron qué hacer en caso de sabotaje por explosión en incendio en una estación del Metro de la Ciudad de México y Evaluación aeromédica, contaminación por materiales peligrosos en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, intento de robo de equipaje y material deportivo de una selección de futbol y sombrilla aérea con helicóptero.

También aprendieron cómo actuar en un intento de secuestro a personal diplomático y reconocimiento aéreo, bloqueo por manifestaciones en rutas de acceso a la Ciudad de México, ataque con arma de fuego en el Fan Festival y disturbio en un hotel.

Cabe mencionar que durante la capacitación, se contó con la participación de dos binomios caninos del Agrupamiento de Fuerza de Tarea “Zorros” de la SSC “Argos y Niki”.