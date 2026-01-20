Gobierno de CDMX lanzará campaña contra vapeadores rumbo al Mundial

"En cuanto a los turistas se tiene que hacer una campaña con anticipación para que ellos sepan qué se puede hacer en la ciudad y qué no y uno de estos temas es los vapeadores", dijo en conferencia de prensa este martes.

Las autoridades capitalinas decomisaron ya 50,000 vapeadores en el Centro Histórico de la ciudad, los cuales fueron asegurados en un operativo el pasado 9 de enero.

Desde la Constitución Política federal está prohibida la fabricación, distribución y venta de vapeadores y cigarros electrónicos, mientras que en la Ley de Salud también federal se establecen penas de hasta ocho años de cárcel para quien comercialice los productos.

La mandataria capitalina aclaró que las sanciones no aplican para los consumidores. "Sobre todo es para los que venden, los que están controlando el comercio, pero aún así se les va a explicar a los turistas", comentó.

Brugada afirmó que continuarán los operativos tanto en el Centro Histórico como en otros puntos de la ciudad. "Los operativos no solo son en el Centro Histórico, van a ser en toda la Ciudad de México", comentó.

Expansión Política documentó que, pese a la prohibición, puestos en la vía pública del Centro Histórico ofrecen aún vapeadores desde los 100 pesos.