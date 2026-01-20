La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que, ante los cinco partidos del Mundial de Fútbol que se jugarán en la Ciudad de México a partir del 11 de junio, se lanzará una campaña de concientización en contra del uso de vapeadores dirigida a las y los turistas.
Gobierno de CDMX lanzará campaña contra vapeadores rumbo al Mundial
"En cuanto a los turistas se tiene que hacer una campaña con anticipación para que ellos sepan qué se puede hacer en la ciudad y qué no y uno de estos temas es los vapeadores", dijo en conferencia de prensa este martes.
Las autoridades capitalinas decomisaron ya 50,000 vapeadores en el Centro Histórico de la ciudad, los cuales fueron asegurados en un operativo el pasado 9 de enero.
Desde la Constitución Política federal está prohibida la fabricación, distribución y venta de vapeadores y cigarros electrónicos, mientras que en la Ley de Salud también federal se establecen penas de hasta ocho años de cárcel para quien comercialice los productos.
La mandataria capitalina aclaró que las sanciones no aplican para los consumidores. "Sobre todo es para los que venden, los que están controlando el comercio, pero aún así se les va a explicar a los turistas", comentó.
Brugada afirmó que continuarán los operativos tanto en el Centro Histórico como en otros puntos de la ciudad. "Los operativos no solo son en el Centro Histórico, van a ser en toda la Ciudad de México", comentó.
Expansión Política documentó que, pese a la prohibición, puestos en la vía pública del Centro Histórico ofrecen aún vapeadores desde los 100 pesos.
En diciembre pasado se prohibió a nivel nacional la venta, distribución y producción de vapeadores, con la reforma al la Ley General de Salud aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
A quien cometa estos actos, se le pueden imponer de uno a ocho años de cárcel, así como una multa de 100 a 2,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que para este 2026 equivale a entre 11,731 y 234,620 pesos, al considerar a estos dispositivos como una "amenaza a la salud pública".