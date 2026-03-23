De acuerdo con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, el objetivo de la Voluntad Anticipada es darle a las personas la libertad de no someterse a tratamientos o procedimientos médicos que prolonguen la vida de manera artificial.

El artículo 149 de la Ley de Salud de la capital lo describe de la manera siguiente:

“...el acto que expresa la decisión de una persona con capacidad de ejercicio, de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona.”

Para su aplicación, se necesita tramitar el documento de Voluntad Anticipada ante un Notario Público o a personal de salud de la institución correspondiente, en la cual hace constancia sobre si recibir o no los tratamientos y cuidados paliativos.

Se puede realizar en cualquier momento y a cualquier persona, o cuando se encuentre en etapa terminal. En ambos casos, se debe estar en el pleno y cabal uso de sus facultades mentales, libre de cualquier presión y poder manifestar su deseo sin ninguna duda.

La intención de someterse a la Voluntad Anticipada es libre y personal, pero requiere nombrar a un representante (ejecutor) para que se cumpla, así como la intención de la donación, o no, de los órganos.

En la Ciudad de México, 27,003 personas la han solicitado, por lo que la Secretaría de Salud considera que hay un creciente interés de la población por tomar decisiones informadas sobre su atención médica y el final de la vida.