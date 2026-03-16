CDMX reporta segunda muerte por sarampión

Un comité de especialistas dictaminó que el deceso de la menor que no se encontraba vacunada fue por sarampión.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que, si bien no hay un situación de emergencia ante los casos de sarampión en la ciudad, es necesario continuar con la vacunación.

“Hasta ahora lo que tenemos es un crecimiento controlado, pero es un crecimiento, así que un llamado a toda la población a que no deje este tema y se vacune”, afirmó la mandataria.

En la Ciudad de México se tienen hasta la fecha 576 casos confirmados de sarampión, dos defunciones confirmadas y una muerte más en proceso de investigación.

“El 69% de los casos no tienen antecedentes vacunales y por eso es tan importante el gran esfuerzo que estamos haciendo como Ciudad de México para acercar las vacunas a todas partes, invitando a todas las personas a completar los esquemas de vacunación de los niños y las niñas.

“Acordarnos que necesitamos dos dosis antes de los 13 años y para las personas entre 13 y 49 años que no saben si se vacunaron, que no se acuerdan, que tienen dudas vacunarse”, dijo la secretaria de Salud.

Al momento se han aplicado 1.8 millones de vacunas contra el sarampión desde 2025.

Las dosis se siguen ofreciendo de forma gratuita a la población en los Centros de Salud, Unidades de Medicina Familiar del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, así como en módulos colocados en espacios públicos y estaciones del transporte público.