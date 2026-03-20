¿Hay Doble Hoy No Circula este viernes 20 de marzo? Los autos que no pueden salir en CDMX y Edomex

Si planeas usar tu automóvil este viernes 20 de marzo en la Ciudad de México o en el Estado de México, lo primero que conviene preguntarte es simple: ¿puede circular tu vehículo hoy? Ignorar el programa Hoy No Circula puede traducirse en multas elevadas y retrasos innecesarios, así que vale la pena revisar las reglas antes de salir de casa.

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y forma parte de las acciones para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aplica tanto en la capital como en diversos municipios del Estado de México.

Aunque por ahora no está activa la Fase 1 de contingencia ambiental, los reportes oficiales mantienen niveles de calidad del aire considerados “malos” en buena parte de la región.