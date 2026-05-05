Hoy No Circula 6 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

Si planeas usar tu auto este miércoles 6 de mayo de 2026, conviene que primero verifiques si puede circular. El programa Hoy No Circula opera con normalidad tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y no respetarlo puede terminar en una multa considerable.
La restricción vehicular aplica de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que organizar tus traslados con anticipación puede evitarte contratiempos, sanciones económicas o incluso que tu vehículo sea llevado al corralón.
En una zona metropolitana con millones de autos en circulación, revisar el calendario antes de salir puede marcar la diferencia entre un trayecto sin problemas y un gasto inesperado.