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CDMX

Hoy No Circula 6 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

La medida busca reducir los niveles de contaminación, por lo que las autoridades recomiendan comprobar antes de salir que el vehículo cumpla con las condiciones establecidas.
mar 05 mayo 2026 08:01 PM
Hoy No Circula 25 de marzo 2026: así aplica el programa en CDMX y Edomex este miércoles
Incumplir el programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas de hasta 3,519 pesos. (Jeff Greenberg/Universal Images Group via Getty)

Si planeas usar tu auto este miércoles 6 de mayo de 2026, conviene que primero verifiques si puede circular. El programa Hoy No Circula opera con normalidad tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y no respetarlo puede terminar en una multa considerable.

La restricción vehicular aplica de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que organizar tus traslados con anticipación puede evitarte contratiempos, sanciones económicas o incluso que tu vehículo sea llevado al corralón.

En una zona metropolitana con millones de autos en circulación, revisar el calendario antes de salir puede marcar la diferencia entre un trayecto sin problemas y un gasto inesperado.

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¿Qué autos no pueden circular este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este miércoles deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de estas características:

-Autos con holograma 1 o 2

-Vehículos con engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu auto coincide con estos criterios, lo más recomendable es no utilizarlo dentro del horario restringido.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Qué autos sí pueden circular?

No todos los vehículos están sujetos a la restricción. Este miércoles sí pueden circular:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

Antes de salir, revisa el holograma y el último dígito de tu placa para confirmar.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este miércoles no se ha activado el Doble Hoy No Circula, una medida extraordinaria que solo entra en vigor cuando hay altos niveles de contaminación.

Cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara contingencia, las restricciones adicionales se aplican al día siguiente, no el mismo día.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en toda la Ciudad de México, es decir, en sus 16 alcaldías.

En el Estado de México, aplica en municipios de la zona conurbada:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025 el programa también se aplica de lunes a sábado en Toluca y Santiago Tianguistenco para vehículos con holograma 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por violar el Hoy No Circula?

Ignorar el programa puede salir caro. Con el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones son:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

El costo puede aumentar si el vehículo es llevado al corralón, ya que deberás pagar arrastre, estancia y trámites.

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Recomendaciones antes de salir

Para evitar problemas y gastos innecesarios:

-Consulta el calendario oficial antes de usar tu auto

-Revisa la calidad del aire en el Valle de México

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales

Respetar el programa no solo evita multas. También ayuda a reducir emisiones y mejorar la calidad del aire en una de las zonas urbanas más grandes del país.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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