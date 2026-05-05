Hoy No Circula 6 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

¿Qué autos no pueden circular este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este miércoles deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de estas características:

-Autos con holograma 1 o 2

-Vehículos con engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu auto coincide con estos criterios, lo más recomendable es no utilizarlo dentro del horario restringido.

Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Qué autos sí pueden circular?

No todos los vehículos están sujetos a la restricción. Este miércoles sí pueden circular:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

Antes de salir, revisa el holograma y el último dígito de tu placa para confirmar.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este miércoles no se ha activado el Doble Hoy No Circula, una medida extraordinaria que solo entra en vigor cuando hay altos niveles de contaminación.

Cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara contingencia, las restricciones adicionales se aplican al día siguiente, no el mismo día.