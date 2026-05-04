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CDMX

Hoy No Circula 5 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

El objetivo de esta medida es disminuir la contaminación, por lo que las autoridades sugieren verificar antes de salir que el vehículo cumpla con los requisitos establecidos.
lun 04 mayo 2026 08:01 PM
Hoy No Circula 11 de marzo de 2026
No cumplir con el programa Hoy No Circula puede generar multas de hasta 3,519 pesos. (LIVINUS/Getty Images)

Si estás pensando en salir este martes 5 de mayo de 2026, conviene que lo consideres dos veces antes de encender el auto. El programa Hoy No Circula sigue vigente y aplica tanto en todas las alcaldías de la Ciudad de México como en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida estará activa de 5:00 a 22:00 horas y tiene un objetivo claro: reducir los niveles de contaminación del aire en una de las zonas urbanas más grandes y transitadas del país. En la práctica, busca disminuir la carga vehicular diaria para mejorar la calidad del aire y proteger la salud de millones de personas que se trasladan todos los días.

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¿Qué autos no circulan este martes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , este martes deben suspender su circulación los vehículos que cumplan simultáneamente con estas tres condiciones:

-Terminación de placa: 7 u 8

-Engomado: rosa

-Holograma: 1 o 2

Si tu vehículo entra en esta combinación, no puede circular durante el horario de restricción. La recomendación es clara: déjalo en casa para evitar sanciones.

Hoy No Circula Martes
Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles están sujetos a la restricción. Este martes pueden circular con normalidad:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminación 7 u 8

En estos casos, no aplican las restricciones del programa y puedes usar tu vehículo sin limitaciones durante el horario habitual.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, no está previsto activar el Doble Hoy No Circula. Esta medida extraordinaria solo se implementa cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara una contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.

Si llegara a activarse, las restricciones adicionales no se aplican el mismo día, sino a partir del día siguiente.

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¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula es obligatorio en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana.

Municipios del Estado de México donde aplica la restricción:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, el programa también se extendió a:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En estos dos municipios, la restricción aplica de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2, y las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por no respetarlo?

Ignorar el Hoy No Circula puede salir caro. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones van de:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Además, el vehículo puede ser enviado al corralón, lo que incrementa el gasto final por arrastre, estancia y trámites administrativos.

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Recomendaciones antes de salir

Para evitar sanciones y contratiempos, lo más práctico es:

-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisar los reportes diarios de calidad del aire

-Mantenerse atento a posibles contingencias ambientales

Cumplir con estas medidas no solo evita multas, también ayuda a reducir la contaminación y contribuye a mejorar la calidad del aire en toda la Zona Metropolitana del Valle de México.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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