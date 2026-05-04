Hoy No Circula 5 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

Si estás pensando en salir este martes 5 de mayo de 2026, conviene que lo consideres dos veces antes de encender el auto. El programa Hoy No Circula sigue vigente y aplica tanto en todas las alcaldías de la Ciudad de México como en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.
La medida estará activa de 5:00 a 22:00 horas y tiene un objetivo claro: reducir los niveles de contaminación del aire en una de las zonas urbanas más grandes y transitadas del país. En la práctica, busca disminuir la carga vehicular diaria para mejorar la calidad del aire y proteger la salud de millones de personas que se trasladan todos los días.