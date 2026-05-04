Hoy No Circula 5 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

¿Qué autos no circulan este martes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , este martes deben suspender su circulación los vehículos que cumplan simultáneamente con estas tres condiciones:

-Terminación de placa: 7 u 8

-Engomado: rosa

-Holograma: 1 o 2

Si tu vehículo entra en esta combinación, no puede circular durante el horario de restricción. La recomendación es clara: déjalo en casa para evitar sanciones.

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles están sujetos a la restricción. Este martes pueden circular con normalidad:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminación 7 u 8

En estos casos, no aplican las restricciones del programa y puedes usar tu vehículo sin limitaciones durante el horario habitual.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, no está previsto activar el Doble Hoy No Circula. Esta medida extraordinaria solo se implementa cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara una contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.

Si llegara a activarse, las restricciones adicionales no se aplican el mismo día, sino a partir del día siguiente.