CDMX

Brugada: La CDMX está preparada para recibir el Mundial de Futbol con seguridad

El combate a la corrupción y la prevención de la trata de personas serán la prioridad en seguridad en la CDMX, afirmó la jefa de Gobierno capitalina.
jue 15 enero 2026 04:48 PM
informe seguridad brugada cdmx.jpeg
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, destacó la reducción de delitos de alto impacto en la ciudad durante 2025 -el primer año de su administración- que bajaron un 12% respecto a 2024 y un 56% en comparación con 2019. Durante el Informe de Seguridad estuvo acompañada de Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia CDMX y Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana. (Foto: Gobierno CDMX)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la Ciudad de México está lista para el Mundial de Futbol ante la disminución de delitos de alto impacto y destacó que en 2026 la prioridad será el combate a la extorsión e implementar medidas para prevenir la trata de personas.

“Entramos al 2026 preparados para recibir al Mundial como la ciudad con más seguridad y los datos lo demuestran”, afirmó en conferencia de prensa este jueves.

A menos de cinco meses del Mundial de Futbol –cuyo partido inaugural será el 11 de junio en la CDMX–, Brugada apuntó a la extorsión como una de las prioridades en materia de seguridad.

“La tarea de combatir la extorsión se convierte en prioridad para la Ciudad de México en este año 2026”, dijo.

La mandataria destacó las reformas realizadas a la Ley de Turismo y la Ley de Establecimientos Mercantiles para prevenir la trata de personas, un delito que tiende a aumentar durante eventos turísticos de gran magnitud.

Entre las medidas está la obligación de los hoteles y moteles de contar con cámaras de vigilancia conectadas al C5, la instalación de botones de pánico, el registro con identificación de los clientes, así como la responsabilidad de comprobar la relación familiar en caso de que una persona acuda en busca de hospedaje en compañía de una persona menor de edad.

“Se viene trabajando para atender este tipo de delitos actuando contra las bandas, sobre todo en el centro de la ciudad. Estamos organizando una campaña en toda la ciudad, en los hoteles y otros espacios importantes, para que rumbo al Mundial combatir, prevenir este tipo de delitos”, afirmó Brugada.

En 2025 se registraron en promedio 51 delitos de alto impacto al día, una reducción del 56% respecto a 2019 cuando eran 131 delitos diarios, y una baja del 12% en comparación con 2024, año en el cual el promedio diario fue de 65 delitos.

Destacó en el Informe de Seguridad la reducción de los homicidios doloso en la capital en un 9% durante 2025 con 802 casos en contraste con 2024, cuando se reportaron 881 casos y en un 46% desde 2019, año en que se registraron 1,468 homicidios, señalaron las autoridades durante el Informe de Seguridad.

Los casos de feminicidios también fueron a la baja en un 35.6%, pues en 2025 se reportaron 44 asesinatos de mujeres por razones de género en comparación con los 68 casos registrados en 2025

“De los 44 feminicidios se han judicializado 42. Los feminicidios siguen bajando en la Ciudad de México y estamos a punto de erradicar la impunidad en los feminicidios. El mensaje es claro: hoy la Ciudad de México es una ciudad más segura para las mujeres”, afirmó la jefa de Gobierno.

También se redujo el robo de vehículos con y sin violencia en un -12% y el robo en espacios públicos en -15% durante 2025 en contraste con 2024.

