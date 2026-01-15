Brugada: La CDMX está preparada para recibir el Mundial de Futbol con seguridad

A menos de cinco meses del Mundial de Futbol –cuyo partido inaugural será el 11 de junio en la CDMX–, Brugada apuntó a la extorsión como una de las prioridades en materia de seguridad.

“La tarea de combatir la extorsión se convierte en prioridad para la Ciudad de México en este año 2026”, dijo.

La mandataria destacó las reformas realizadas a la Ley de Turismo y la Ley de Establecimientos Mercantiles para prevenir la trata de personas, un delito que tiende a aumentar durante eventos turísticos de gran magnitud.

Entre las medidas está la obligación de los hoteles y moteles de contar con cámaras de vigilancia conectadas al C5, la instalación de botones de pánico, el registro con identificación de los clientes, así como la responsabilidad de comprobar la relación familiar en caso de que una persona acuda en busca de hospedaje en compañía de una persona menor de edad.

“Se viene trabajando para atender este tipo de delitos actuando contra las bandas, sobre todo en el centro de la ciudad. Estamos organizando una campaña en toda la ciudad, en los hoteles y otros espacios importantes, para que rumbo al Mundial combatir, prevenir este tipo de delitos”, afirmó Brugada.

En 2025 se registraron en promedio 51 delitos de alto impacto al día, una reducción del 56% respecto a 2019 cuando eran 131 delitos diarios, y una baja del 12% en comparación con 2024, año en el cual el promedio diario fue de 65 delitos.