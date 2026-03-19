La CNTE paralizará la CDMX este jueves 19 de marzo: rutas, horario y Metrobús afectado

Bloqueos de la CNTE para el jueves 19 de marzo

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana , las actividades programadas por la CNTE se concentrarán en la alcaldía Cuauhtémoc:

-09:00 horas – Conferencia de prensa en la Torre del Caballito, sobre Paseo de la Reforma

-10:00 horas – Bloqueos en cruces principales de Paseo de la Reforma

1-7:00 horas – Conversatorio frente a Palacio Nacional

Las autoridades estiman una participación de alrededor de 2 mil personas, aunque no descartan que otros sindicatos se sumen a las protestas a lo largo del día, lo que podría ampliar los puntos de bloqueo.

Calles con posibles afectaciones

La principal concentración se dará sobre Paseo de la Reforma, una de las arterias más importantes de la capital, por lo que se prevé:

-Cierres parciales o totales en tramos cercanos a la Torre del Caballito

-Afectaciones en cruces clave del corredor Reforma–Centro

-Posibles complicaciones en accesos hacia el Zócalo

Ante este escenario, autoridades recomiendan anticipar traslados, usar vías alternas y mantenerse atentos a reportes viales en tiempo real.

CNTE exige derogar la Ley del ISSSTE 2007 y la Reforma Educativa. (CARL DE SOUZA/AFP)

Transporte público: Metrobús en riesgo de cierres

El sistema de Metrobús podría registrar afectaciones, especialmente en la Línea 7, que corre precisamente sobre Paseo de la Reforma.

Las estaciones que podrían verse afectadas incluyen:

-Hidalgo

-El Caballito

-Las afectaciones podrían extenderse a estaciones aledañas del Metrobús en estos puntos.

Dependiendo del desarrollo de las movilizaciones, el servicio podría presentar cierres temporales o desvíos, principalmente durante la mañana.