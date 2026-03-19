La CNTE paralizará la CDMX este jueves 19 de marzo: rutas, horario y Metrobús afectado

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene este jueves 19 de marzo su segundo día de movilizaciones en la Ciudad de México, como parte del paro nacional de 72 horas convocado por el magisterio disidente.
Desde la madrugada, maestras y maestros continúan instalados en plantón en el Zócalo capitalino y se prevé que a lo largo del día salgan nuevamente a las calles, lo que podría provocar afectaciones viales y en el transporte público en distintos puntos del centro de la ciudad.
-09:00 horas – Conferencia de prensa en la Torre del Caballito, sobre Paseo de la Reforma
-10:00 horas – Bloqueos en cruces principales de Paseo de la Reforma
1-7:00 horas – Conversatorio frente a Palacio Nacional
Las autoridades estiman una participación de alrededor de 2 mil personas, aunque no descartan que otros sindicatos se sumen a las protestas a lo largo del día, lo que podría ampliar los puntos de bloqueo.
Calles con posibles afectaciones
La principal concentración se dará sobre Paseo de la Reforma, una de las arterias más importantes de la capital, por lo que se prevé:
-Cierres parciales o totales en tramos cercanos a la Torre del Caballito
-Afectaciones en cruces clave del corredor Reforma–Centro
-Posibles complicaciones en accesos hacia el Zócalo
Ante este escenario, autoridades recomiendan anticipar traslados, usar vías alternas y mantenerse atentos a reportes viales en tiempo real.
Transporte público: Metrobús en riesgo de cierres
El sistema de Metrobús podría registrar afectaciones, especialmente en la Línea 7, que corre precisamente sobre Paseo de la Reforma.
Las estaciones que podrían verse afectadas incluyen:
-Hidalgo
-El Caballito
-Las afectaciones podrían extenderse a estaciones aledañas del Metrobús en estos puntos.
Dependiendo del desarrollo de las movilizaciones, el servicio podría presentar cierres temporales o desvíos, principalmente durante la mañana.