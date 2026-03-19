Hoy No Circula 19 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

Si planeas usar tu automóvil este jueves 19 de marzo en la Ciudad de México o el Estado de México, hay una pregunta clave antes de salir: ¿puede circular tu vehículo hoy? Ignorar el programa Hoy No Circula puede traducirse en multas elevadas y contratiempos, por lo que conviene revisar las reglas antes de encender el motor.
La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y forma parte de las medidas para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aplica tanto en la capital como en varios municipios del Edomex.
Además, el programa también opera en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.
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Multas por incumplir
No respetar el programa puede afectar tu bolsillo. Con el valor actual de la UMA en 2026, las sanciones son:
-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula
-Revisa los reportes de calidad del aire
-Mantente atento a posibles contingencias ambientales
Respetar el programa no solo evita sanciones, también contribuye a reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular: tu bolsillo y el aire que respiras lo van a agradecer.