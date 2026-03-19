Hoy No Circula 19 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de estas características:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu auto entra en estos supuestos, lo mejor es optar por alternativas como transporte público, bicicleta, caminar o compartir vehículo.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Este jueves sí pueden circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

Antes de salir, revisa el color del engomado, el holograma y el último dígito de las placas. Un descuido puede salir caro.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Para este jueves no se ha activado contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual.

En caso de que las autoridades declaren contingencia, las medidas del Doble Hoy No Circula entrarían en vigor hasta el día siguiente, no el mismo día del anuncio.