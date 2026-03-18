Xoli CDMX, el chatbot que apoyará a turistas en el Mundial de Futbol

Después el usuario debe seleccionar el idioma, español e inglés y escoger una categoría para explorar la información o realizar una preguntar al chatbot sobre cultura, turismo, movilidad, el Mundial de Fútbol o pedir ayuda.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que el nuevo chatbot será útil tanto para las y los turistas como para los habitantes de la capital

“La Ciudad de México es una ciudad mundialista, no sólo por el evento deportivo, sino por todas las actividades que tenemos. Por ello necesitamos de este instrumento que va a funcionar muy bien, pero no sólo para los que vienen de fuera, sino también para ustedes, para la población”, dijo la mandataria en la presentación realizada en Iztapalapa.

La secretaria de Turismo de la ciudad, Alejandra Frausto, señaló que en la ciudad hay 60,000 restaurantes y 329 mercados públicos, así como alrededor de 3,000 actividades diarias que llegan a 5,000 en temporada alta de turismo como el Día de Muertos.

“Lograr traducir eso a una información confiable es muchísimo trabajo y ahora lo vemos en una aplicación, en un chat. Ahora estamos acostumbrados a andar chateando todo el día, y bueno, pues esa hospitalidad que nos caracteriza como chilangas y chilangos, llegó a la tecnología”, afirmó la funcionaria.

La jefa de Gobierno también inauguró 13 canchas, ubicadas cuatro en el Deportivo Magdalena Mixihuca, dos en el Parque Alegría, dos en San Lucas Xochimanca y cinco en Santa María Aztahuacán.

En total 316 canchas de fútbol serán rehabilitadas a través de la Secretaría de Obras, de las cuales 200 ya están listas para ser inauguradas y usadas por las y los habitantes de la ciudad